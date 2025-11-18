FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZIMOGROZNI DLAKAVCI /

Niske temperature su opasne za neke pse: Ovih 20 pasmina trebate posebno čuvati

Neki psi jednostavno nemaju dovoljno guste dlake, dok drugi imaju manju tjelesnu masu, što ih čini osjetljivima na niske temperature.
Foto: Shutterstock
Neki psi jednostavno nemaju dovoljno guste dlake, dok drugi imaju manju tjelesnu masu, što ih čini osjetljivima na niske temperature.
1 /23
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dok neki psi obožavaju snijeg i hladnoću, postoje pasmine koje jednostavno nisu stvorene za zimske uvjete. Psi s tankom dlakom, malom tjelesnom masom ili osjetljivim dišnim sustavom teže zadržavaju toplinu i brže mogu razviti probleme kao što su pothlađivanje ili ozebline.

Isto vrijedi i za mnoge tropske i suptropske pasmine koje potječu iz toplijih krajeva pa im hladnoća predstavlja dodatni stres.

Ako pas ne voli hladno vrijeme ili brzo drhti, važno je skratiti boravak na otvorenom, osigurati topliju zaštitu poput kaputića i izbjegavati duge šetnje po snijegu. Kod osjetljivijih pasa treba paziti i na šape jer snijeg, led i sol mogu izazvati iritaciju.

Prepoznati što vaš pas treba i prilagoditi rutinu najvažniji je korak prema njegovoj sigurnosti i ugodi tijekom zime. U našoj galeriji saznajte koje pasmine teško podnose hladnoću.

18.11.2025.
6:44
Magazin.hr
Shutterstock
PsiKućni LjubimciZimaPasmina
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZIMOGROZNI DLAKAVCI /
Niske temperature su opasne za neke pse: Ovih 20 pasmina trebate posebno čuvati