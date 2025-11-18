Niske temperature su opasne za neke pse: Ovih 20 pasmina trebate posebno čuvati

Dok neki psi obožavaju snijeg i hladnoću, postoje pasmine koje jednostavno nisu stvorene za zimske uvjete. Psi s tankom dlakom, malom tjelesnom masom ili osjetljivim dišnim sustavom teže zadržavaju toplinu i brže mogu razviti probleme kao što su pothlađivanje ili ozebline.

Isto vrijedi i za mnoge tropske i suptropske pasmine koje potječu iz toplijih krajeva pa im hladnoća predstavlja dodatni stres.

Ako pas ne voli hladno vrijeme ili brzo drhti, važno je skratiti boravak na otvorenom, osigurati topliju zaštitu poput kaputića i izbjegavati duge šetnje po snijegu. Kod osjetljivijih pasa treba paziti i na šape jer snijeg, led i sol mogu izazvati iritaciju.

Prepoznati što vaš pas treba i prilagoditi rutinu najvažniji je korak prema njegovoj sigurnosti i ugodi tijekom zime. U našoj galeriji saznajte koje pasmine teško podnose hladnoću.