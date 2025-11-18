'Ružno pače Hollywooda' u borbi s demonima: Owen Wilson ne nalikuje sebi s početka karijere

Owen Wilson danas slavi 57. rođendan kao jedna od najposebnijih i najomiljenijih hollywoodskih zvijezda. Glumac je karijeru započeo u suradnji s Wesom Andersonom, a svjetsku slavu stekao filmovima poput Zoolandera, Wedding Crashersa, Starsky & Hutcha i Marley & Me.

Iako je nakon osobne krize 2007. nakratko nestao iz javnosti, uspješno se vratio i danas uživa stabilan i zreo život, daleko od hollywoodskog glamura. Otac je troje djece, živi mirno i povučenije, a posljednjih je godina ponovno u fokusu zahvaljujući ulozi u Marvelovoj seriji Loki.

Unatoč usponima i padovima, Wilson je ostao vjeran sebi – opušten, autentičan i jedan od najšarmantnijih „dobrih dečkiju“ Hollywooda, a kako se mijenjao kroz godine, pogledajte u našoj galeriji.