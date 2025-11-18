‘Ustaše' 'četnici', Delije i Grobari: Spiker nas zamijenio s reprezentacijom Srbije!?

Dok je hrvatska nogometna reprezentacija u Podgorici slavila preokret i pobjedu 3-2 nad Crnom Gorom u posljednjoj utakmici kvalifikacija za SP 2026., na tribinama Gradskog stadiona svašta se događalo. Uz spektakl na terenu i sjajne utakmice, dobar dio večeri obilježili su žestoki navijački dueli. Uoči utakmice, navijači iz Hrvatske, točnije iz Splita i Šibenika, napadnuti su u nedjelju, u mjestu Ugnji, na magistralnoj cesti Cetinje – Budva.

Napad dan uoči utakmice

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju pratite na portalu Net.hr.

Prema informacijama tamošnjih Vijesti, navijači su cetinjskoj policiji prijavili da im je na magistralnoj cesti, u mjestu koje nisu uspjeli precizno identificirati, nepoznata skupina prepriječila put, nakon čega su im metalnim šipkama razbijena stakla i retrovizori na vozilima.

Delije i Grobari ujedinjeni

Prema informacijama koje su osvanule na navijačkim platformama na društvenim mrežama, napad su organizirali i napravile Delije iz Nikšića, grada u Crnoj Gori gdje ima dosta navijača Crvene Zvezde, a uoči utakmice navodno su Delije i Grobari, prema pisanju Gol.hr-a, spriječeni u naumu da napadnu hrvatske navijačke grupe. Oni su htjeli pripremiti sačekušu hrvatskim navijačima koji su u Pogoricu stigli autobusima, osobnim automobila i kombijima, ali policija je to spriječila.

Jedan od naših navijača je za Radio Cetinje rekao kako je uvjeren da je napad dan uoči utakmice izolirani slučaj.

'Ne osuđujemo Crnogorce kao narod, napali su nas s kapuljačama na glavama. Takvih incidenata ima i kod nas', kratko je kazao neimenovani sugovornik Radio Cetinja i dodao da oni vole i poštuju Crnu Goru, te da nastavljaju put za Podgoricu.

Luka Modrić glavna zvijezda

Luka Modrić bio je glavna zvijezda utakmice. Veći dio gledatelja na polupraznim tribinama Gradskog stadiona u Podgorici dočekao ga je pljeskom.

"Luka, Luka", skandirali su prilikom Modrićeva pojavljivanja na terenu, a na te ovacije otpozdravio je publici.

Korteo crnogorskih navijača

Stadion je ostao djelomično prazan, vjerojatno i zato što su se navijači uplašili dramatičnih najava nevremena, a istočna tribina nema krov. Na južnoj tribini bili su isključivo hrvatski navijači, što je, pretpostavljamo, bila sigurnosna procjena. Kiša je padala cijeli dan, uoči početka utakmice pojačala se, ali je teren sve izdržao. Vijesti.me javljaju kako su crnogorski navijači prekinuli bojkot koji su započeli tokom rujanskog duela sa Česima zbog neslaganja sa vrhom Saveza i u korteu došli na stadion.

17.11.2025, Montenegro🇲🇪 - Croatia🇭🇷, corteo Montenegro before match, click for more here: https://t.co/y0f98rEfxu



All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/ma0VDz6Z5U — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 17, 2025

Već na prvo uvredljivo skandiranje Hrvata čulo se negodovanje s domaće zapadne tribine. Dio Crnogoraca uzvratio je zvižducima i povicima "ua". Kad je spiker čitao imena igrača, bilo je zvižduka, ali i puno pljeska, osobito na spomen Luke Modrića i izbornika Zlatka Dalića. Pri Modrićevom izlasku na teren u 77. minuti stadionom je odzvanjao poklič "Luka, Luka", a kapetan je pozdravio publiku.

Poruke i skandiranja

Na tribini domaćih ultrasa istaknut je transparent "Na okup Crnogorci", a intoniranje crnogorske himne bilo je popraćeno bakljama i detonacijama. Zanimljivo, tijekom hrvatske himne nije bilo zvižduka, samo pljesak na kraju.

U prvom poluvremenu s hrvatskog je dijela tribina odjekivalo skandiranje Za dom spremni. Hrvatski ultrasi skandirali su i "Ubij Srbina", a podignuti su poruku s ratnim motivima. Među njima se isticao natpis:

"Za Hrvatsku mi ćemo mrijet, Škabrnja i Vukovar naš su zavjet svet", a na ogradi su se mogle vidjeti i krpe navijačkih skupina poput Tornada, Riječana, Vinkovaca i Torcide.

Torcida je, pak, razvila posebnu poruku na temu Dubrovnika:

"Iz Dubrovnika čuju se vici, pušite nam k*c, oprosta nema!"**

Poruka je očito bila odgovor na transparent crnogorskih navijača s prethodnog ogleda u Zagrebu, kada su na Maksimiru podigli natpis:

"Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče", tražeći simboličan oprost za napade JNA na Grad tijekom Domovinskog rata.

Spiker izazvao konfuziju

U poluvremenu je dodatnu konfuziju izazvao i gaf spikera, koji je prilikom izmjena umjesto "reprezentacija Hrvatske" izgovorio "reprezentacija Srbije". Pogrešku je kasnije ispravio i ispričao se Hrvatskoj, javlja ovu informaciju Sportske novosti.

U drugom dijelu susreta uslijedio je odgovor crnogorskih navijača. S domaćih tribina čulo se skandiranje:

"Ustaše, četnici, zajedno ste bježali!", pa je atmosfera postala nabrijana i naelektrzirana.

Stadion je, unatoč važnosti utakmice, ostao poluprazan. Jedan od razloga navodno je i najavljeno nevrijeme – kiša je padala cijeli dan, a jaka kiša sručila se i neposredno prije prvog sučevog zvižduka. Istočna tribina nema krov pa su mnogi navijači vjerojatno ostali kod kuće. Na južnoj tribini bili su smješteni isključivo hrvatski navijači, što je očito bila sigurnosna procjena organizatora. Teren je, unatoč kiši, izdržao, a s domaće strane orilo se "Ajmo Crna Goro" u podršku momčadi Mirka Vučinića.

Tijekom utakmice stadionski spiker nekoliko je puta upozoravao sve prisutne na korektno navijanje, ali to nije spriječilo bacanje baklji, detonacije. Vrlo je vjerojatno da će HNS ponovno biti kažnjen, a nije isključena ni mogućnost utakmice pred praznim ili djelomično zatvorenim tribinama u nekim sljedećim kvalifikacijama. No, to je u sferi spekulacija.

Unatoč svemu, sama reprezentacija Hrvatske u Crnoj Gori je dočekana korektno, javljaju hrvatski mediji.