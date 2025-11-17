Crnogorci se u Zagrebu ispričali za Dubrovnik, hrvatski navijači žestoko im odgovorili

Hrvatska je u Crnoj Gori pobijedila 3:2 nakon velikog preokreta i završila najuspješnije kvalifikacije u povijesti. Unatoč velikom preokretu, puno se priča o navijačima.

Naši su navijači skandirali fašističke povike o čemu više čitajte OVDJE. U drugom su poluvremenu hrvatski navijači razvili i transparent kojim su odgovorili na ispriku crnogorskih navijača iz rujna. Podsjetimo, crnogorski navijači posebnim transparentom ispričali su se Dubrovniku. 'Sa Lovćena vila kliče oprosti nam Dubrovniče', transparent je koji su crnogorski navijači podignuli u srcu Zagreba.

Danas u u Podgorici dobili negativan odgovor hrvatskih ultrasa. "Iz Dubrovnika čuju se vici, pušite nam ku*ac četnici. Oprosta nema!", stajalo je na transparentu.

Foto: Stefan Ivanovic/pixsell

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska protiv Crne Gore zatvara uspješne kvalifikacije