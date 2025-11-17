FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'OPROSTA NEMA' /

Crnogorci se u Zagrebu ispričali za Dubrovnik, hrvatski navijači žestoko im odgovorili

Crnogorci se u Zagrebu ispričali za Dubrovnik, hrvatski navijači žestoko im odgovorili
×
Foto: Stefan Ivanovic/pixsell

drugom su poluvremenu hrvatski navijači razvili i transparent kojim su odgovorili na ispriku crnogorskih navijača iz rujna

17.11.2025.
23:05
Dominik Franculić
Stefan Ivanovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska je u Crnoj Gori pobijedila 3:2 nakon velikog preokreta i završila najuspješnije kvalifikacije u povijesti. Unatoč velikom preokretu, puno se priča o navijačima.

Naši su navijači skandirali fašističke povike o čemu više čitajte OVDJE. U drugom su poluvremenu hrvatski navijači razvili i transparent kojim su odgovorili na ispriku crnogorskih navijača iz rujna. Podsjetimo, crnogorski navijači posebnim transparentom ispričali su se Dubrovniku. 'Sa Lovćena vila kliče oprosti nam Dubrovniče', transparent je koji su crnogorski navijači podignuli u srcu Zagreba.

Sve o hrvatskoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr.

Danas u u Podgorici dobili negativan odgovor hrvatskih ultrasa. "Iz Dubrovnika čuju se vici, pušite nam ku*ac četnici. Oprosta nema!", stajalo je na transparentu. 

Crnogorci se u Zagrebu ispričali za Dubrovnik, hrvatski navijači žestoko im odgovorili
Foto: Stefan Ivanovic/pixsell

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska protiv Crne Gore zatvara uspješne kvalifikacije

Hrvatska Nogmetna ReprezentacijaCrnogorska Nogometna ReprezentacijaHrvatski NavijačiKvalifikacije Za Sp
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'OPROSTA NEMA' /
Crnogorci se u Zagrebu ispričali za Dubrovnik, hrvatski navijači žestoko im odgovorili