Hrvatski navijači žestoko popljuvani: 'Takvo ponašanje je neprihvatljivo'

Hrvatska reprezentacija završila je povijesno dobre kvalifikacije još jednom velikom utakmicom. Naši su reprezentativci gubili 2:0 da bi na kraju pobijedili 3:2.

Nažalost, ono o čemu bruji regija su ružni povici hrvatskih navijača u Podgorici. U 16. minuti utakmice hrvatski su navijači predvođeni raznim hrvatskim ultras-skupinama skandirali "Za dom spremni", a vrlo brzo su crnogorski navijači utišali te fašističke povike. Hrvatski navijači nisu stali na povicima ZDS, već su skandirali i „ubij Srbina“ i „ustaški se barjak vije“.

„Najoštrije osuđujem neprimjereno, uvredljivo i, prije svega, fašističko skandiranje koje se čulo s tribina dijela hrvatskih navijača. Takvo ponašanje neprihvatljivo je u svakom smislu. Povici koji su se čuli, uključujući i otvorene fašističke parole, u potpunoj su suprotnosti s vrijednostima koje sport mora promovirati. Za fašizam i bilo kakvu podršku fašističkoj ideologiji nema mjesta nigdje, a posebno ne na sportskim terenima, koji treba da ostanu prostor uvažavanja, fer-pleja i zajedništva“, kazao je Dragoslav Šćekić, crnogorski ministar sporta i mladih za Gradski.me.

„Bez obzira na rivalstvo, emocije i važnost utakmice, obaveza je svih – i sportaša i navijača – da njeguju sportski i prijateljski duh, jer sport mora spajati, a ne dijeliti“, istakao je Šćekić. „Navijanje mora biti izraz podrške svom timu, a ne platforma za uvrede ili poruke koje prizivaju ideologije za koje u našem društvu nema i ne može biti mjesta“, zaključio je Šćekić.

