Hrvatski navijači uzvikivali 'Za dom spremni', uslijedio je odgovor Crnogoraca

U prvom poluvremenu utakmice Crne Gore i Hrvatske u Podgorici svašta smo mogli vidjeti i čuti. Crna Gora s dva brza gola šokirala je Hrvatski prije nego je Ivan Perišić s bijele točke postavio 2:1 na poluvremenu.

U 16. minuti utakmice hrvatski su navijači predvođeni raznim hrvatskim ultras-skupinama skandirali "Za dom spremni", a vrlo brzo su crnogorski navijači utišali te fašističke povike. Najžešći crnogorski navijači nalaze se na sjevernoj tribina dok su naši navijači na južnoj.

Hrvatski navijači nisu stali na povicima ZDS, već su skandirali i „ubij Srbina“ i „ustaški se barjak vije“.

Crnogorci su uoči utakmice detonirali nekoliko topovskih udara, a bilo je i puno baklji.

