SRAMOTNO /

Hrvatski navijači uzvikivali 'Za dom spremni', uslijedio je odgovor Crnogoraca

Hrvatski navijači uzvikivali 'Za dom spremni', uslijedio je odgovor Crnogoraca
Foto: Stefan Ivanovic/pixsell

Crnogorci su uoči utakmice detonirali nekoliko topovskih udara, a bilo je i puno baklji

17.11.2025.
21:59
Sportski.net
Stefan Ivanovic/pixsell
U prvom poluvremenu utakmice Crne Gore i Hrvatske u Podgorici svašta smo mogli vidjeti i čuti. Crna Gora s dva brza gola šokirala je Hrvatski prije nego je Ivan Perišić s bijele točke postavio 2:1 na poluvremenu.

U 16. minuti utakmice hrvatski su navijači predvođeni raznim hrvatskim ultras-skupinama skandirali "Za dom spremni", a vrlo brzo su crnogorski navijači utišali te fašističke povike. Najžešći crnogorski navijači nalaze se na sjevernoj tribina dok su naši navijači na južnoj.

Hrvatski navijači nisu stali na povicima ZDS, već su skandirali i „ubij Srbina“ i „ustaški se barjak vije“.

Sve o hrvatskoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO

Crnogorci su uoči utakmice detonirali nekoliko topovskih udara, a bilo je i puno baklji. 

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska protiv Crne Gore zatvara uspješne kvalifikacije

Hrvatski navijači uzvikivali 'Za dom spremni', uslijedio je odgovor Crnogoraca