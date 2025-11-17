Navijači nemilosrdni prema igračima: 'Taj dvojac nema što tražiti u reprezentaciji'

Hrvatska u Podgorici protiv Crne Gore odrađuje posljednju utakmicu Kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Iako se i službeno plasirala na završni turnir, Hrvatska mora odigrati i posljednju utakmicu iz koje će se najviše gledati mogućnost ulaska u 'prvi šešir' ždrijeba, a za to nam treba pobjeda protiv Crne Gore te kiks Njemačke doma protiv Slovačke.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO

Tekstualni prijenos utakmice Crna Gora - Hrvatska pratite na portalu Net.hr.

"Franjo moj, što se tebi desilo? Oke znamo da si na drugoj poziciji ali brate mili ovako u kadetima ne igraju", "Ako se netko pita zašto Mourinho ne da Ivanoviću ni sudačku nadoknadu da igra, neka pogleda prvo poluvrijeme ove utakmice", "Ivanović i Ćaleta Car nemaju što tražiti u reprezentaciji", "Duje i Ivanović nisu nikako klasa i za puno lošije rep.", "Ivanović nula nije ni čudo da ne igra Benfici", "Ivanović katastrofa", "Matanović, Ivanović i Car nisu ni za HNL. UŽAS!", samo su neki od komentara razočaranih navijača.