FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
USPJEŠNA I SAMOZATAJNA /

Njegova najveća podrška: Ovu ljepoticu ljubi naš junak s utakmice protiv Sjeverne Makedonije

Njegova najveća podrška: Ovu ljepoticu ljubi naš junak s utakmice protiv Sjeverne Makedonije
×
Foto: Slavko Midzor/pixsell

Dok su brojni ljubitelji rukometa ostali fascinirani njegovim umijećem na terenu, kad je riječ o privatnom životu ovog 33-godišnjaka, isti i nije toliko poznat javnosti

29.12.2025.
9:17
Hot.hr
Slavko Midzor/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska muška rukometna reprezentacija odigrala je sinoć u Poreču pripremnu utakmicu protiv Sjeverne Makedonije i ostvarila pobjedu 26-23 (14-11). Hrvatska rukometna mladost i tri srebrna sa SP-a oduševili su 3500 navijača u Žatiki, a pravo iznenađenje večeri bio je iskusni vratar na hrvatskom golu Dino Slavić (33) koji je sinoć imao 15 obrana. 

Riječ je o riječkom rukometašu koji trenutačno igra za francuski Limoges Handball 87, a koji je neočekivano postao junakom utakmice protiv Sjeverne Makedonije. I dok su brojni ljubitelji rukometa ostali fascinirani njegovim umijećem na terenu, kad je riječ o privatnom životu ovog 33-godišnjaka, isti i nije toliko poznat javnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Dino Slavić (@dinoslavic)

 

Međutim, na tugu brojnih obožavateljica, Dinino srce već je duže vrijeme zauzeto, a ukrala ga je lijepa magistra nutricionizma iz Opatije, Lea Radošević, s kojom Slavić rado dijeli fotografije na društvenim mrežama. 

Uspješna magistrica nutricionizma

Inače, Lea je i sama poprilično aktivna na društvenim mrežama, a široj javnosti poznat je njezin profil na Instagramu Nutri Point gdje svakodnevno dijeli savjete vezane za zdravu prehranu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Dino Slavić (@dinoslavic)

 

Kako navodi na službenim stranicama, hrana i prehrana su joj oduvijek bile hobi, a uvijek je voljela i kuhati i isprobavati različita jela koja bi s vremenom modificirala da budu nutritivno bolja i kvalitetnija. Također, tijekom zadnje godine studija u Rijeci je pokrenula malu sourdough pekaru na koju je posebno ponosna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Dino Slavić (@dinoslavic)

 

Uživaju u svakm zajedničkom trenutku

I dok je njezin privatni profil na Instagramu zaključan za javnost, na Dininom se mogu pronaći brojne zajedničke fotografije iz kojih se može zaključiti kako ovaj mladi par uživa u svakom zajedničkom trenutku, a veliki su i ljubitelji putovanja čemu u prilog idu i fotografije s prošlogodišnjeg dočeka Nove godine koju su proslavili u New Yorku. 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Kada je najbitnije: Sjajni Leon Ljevar na individualnu kvalitetu rješava utakmicu

RukometGolmanDino Slavić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
USPJEŠNA I SAMOZATAJNA /
Njegova najveća podrška: Ovu ljepoticu ljubi naš junak s utakmice protiv Sjeverne Makedonije