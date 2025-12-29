Njegova najveća podrška: Ovu ljepoticu ljubi naš junak s utakmice protiv Sjeverne Makedonije

Hrvatska muška rukometna reprezentacija odigrala je sinoć u Poreču pripremnu utakmicu protiv Sjeverne Makedonije i ostvarila pobjedu 26-23 (14-11). Hrvatska rukometna mladost i tri srebrna sa SP-a oduševili su 3500 navijača u Žatiki, a pravo iznenađenje večeri bio je iskusni vratar na hrvatskom golu Dino Slavić (33) koji je sinoć imao 15 obrana.

Riječ je o riječkom rukometašu koji trenutačno igra za francuski Limoges Handball 87, a koji je neočekivano postao junakom utakmice protiv Sjeverne Makedonije. I dok su brojni ljubitelji rukometa ostali fascinirani njegovim umijećem na terenu, kad je riječ o privatnom životu ovog 33-godišnjaka, isti i nije toliko poznat javnosti.

Međutim, na tugu brojnih obožavateljica, Dinino srce već je duže vrijeme zauzeto, a ukrala ga je lijepa magistra nutricionizma iz Opatije, Lea Radošević, s kojom Slavić rado dijeli fotografije na društvenim mrežama.

Uspješna magistrica nutricionizma

Inače, Lea je i sama poprilično aktivna na društvenim mrežama, a široj javnosti poznat je njezin profil na Instagramu Nutri Point gdje svakodnevno dijeli savjete vezane za zdravu prehranu.

Kako navodi na službenim stranicama, hrana i prehrana su joj oduvijek bile hobi, a uvijek je voljela i kuhati i isprobavati različita jela koja bi s vremenom modificirala da budu nutritivno bolja i kvalitetnija. Također, tijekom zadnje godine studija u Rijeci je pokrenula malu sourdough pekaru na koju je posebno ponosna.

Uživaju u svakm zajedničkom trenutku

I dok je njezin privatni profil na Instagramu zaključan za javnost, na Dininom se mogu pronaći brojne zajedničke fotografije iz kojih se može zaključiti kako ovaj mladi par uživa u svakom zajedničkom trenutku, a veliki su i ljubitelji putovanja čemu u prilog idu i fotografije s prošlogodišnjeg dočeka Nove godine koju su proslavili u New Yorku.

