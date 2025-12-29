Metci, vrisak i krv, a on je krenuo golim rukama na napadača: 'Ovo mi je prolazilo glavom'
Vlasnik trgovine oborio je jednog napadača s leđa i oteo mu pištolj te vjerojatno spriječio više smrti
Čovjek koji je razoružao jednog od naoružanih napadača koji su ubili 15 ljudi na židovskom događaju na plaži Bondi dao je veliki intervju u kojem je otkrio što mu je prolazilo glavom u trenucima neposredno prije nego je izveo herojski čin.
Ahmed al Ahmed - vlasnik trgovine u Sydneyu rođen i odrastao u Siriji - oborio je jednog od dvojice napadača s leđa, te mu oteo pištolj.
"Držim ga desnom rukom i počinjem govoriti da ga upozorim: 'Bacite pištolj, prestanite raditi to što radite'", rekao je otac dvoje djece američkom partneru BBC-a, CBS Newsu.
Ahmed je rekao je da su njegovi postupci spasili "mnogo ljudi", ali da mu je i dalje žao onih koji su izgubili živote.
U intervjuu se g. Ahmed prisjetio trenutka kada je obračunao sa Sajidom Akramom (50) koji je pucao na sudionike događaja povodom Hanuke na plaži Bondi u nedjelju, 14. prosinca.
"Moj je cilj bio samo uzeti mu pištolj i spriječiti ga da ubije nevine ljude", rekao je.
Podsjetimo, u najsmrtonosnijoj pucnjavi u Australiji od 1996. ubijeno je 15 ljudi, a 40 ih je ozlijeđeno. Policija je napad proglasila terorističkim činom usmjerenim protiv židovske zajednice.
Sajida Akrama ubila je policija, dok je njegov sin Naveed, drugi navodni napadač koji je hospitaliziran nakon napada, optužen za 59 kaznenih djela, uključujući 15 točaka optužnice za ubojstvo i jednu za počinjenje terorističkog napada.
Ahmed opisao je što mu je prolazilo kroz glavu uoči svog herojskog pothvata.
"Emocionalno, radim nešto, osjećam nešto, moć u svom tijelu, svom mozgu", rekao je Ahmed.
"Ne želim vidjeti ljude ubijene pred sobom, ne želim vidjeti krv, ne želim čuti njegov pištolj, ne želim vidjeti ljude kako vrište i mole, traže pomoć. Moja je duša tražila da to učinim", rekao je.
U danima nakon pucnjave, gospodinu Ahmedu je uz bolnički krevet uručen ček u vrijednosti od 2,5 milijuna australskih dolara (1,24 milijuna funti; 1,7 milijuna dolara) prikupljen od desetaka tisuća ljudi koje je dirnulo njegovo herojstvo.
Nakon što je oborio napadača Sajida Akrama, nekoliko je puta upucan u rame te su mu bile potrebne najmanje tri operacije.
