AUSTRALSKI HEROJ /

Metci, vrisak i krv, a on je krenuo golim rukama na napadača: 'Ovo mi je prolazilo glavom'

Metci, vrisak i krv, a on je krenuo golim rukama na napadača: 'Ovo mi je prolazilo glavom'
Foto: Screenshot X

Vlasnik trgovine oborio je jednog napadača s leđa i oteo mu pištolj te vjerojatno spriječio više smrti

29.12.2025.
9:26
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Screenshot X
Čovjek koji je razoružao jednog od naoružanih napadača koji su ubili 15 ljudi na židovskom događaju na plaži Bondi dao je veliki intervju u kojem je otkrio što mu je prolazilo glavom u trenucima neposredno prije nego je izveo herojski čin.

Ahmed al Ahmed - vlasnik trgovine u Sydneyu rođen i odrastao u Siriji - oborio je jednog od dvojice napadača s leđa, te mu oteo pištolj.

"Držim ga desnom rukom i počinjem govoriti da ga upozorim: 'Bacite pištolj, prestanite raditi to što radite'", rekao je otac dvoje djece američkom partneru BBC-a, CBS Newsu.

Ahmed je rekao je da su njegovi postupci spasili "mnogo ljudi", ali da mu je i dalje žao onih koji su izgubili živote.

U intervjuu se g. Ahmed prisjetio trenutka kada je obračunao sa Sajidom Akramom (50) koji je pucao na sudionike događaja povodom Hanuke na plaži Bondi u nedjelju, 14. prosinca.

"Moj je cilj bio samo uzeti mu pištolj i spriječiti ga da ubije nevine ljude", rekao je.

Podsjetimo, u najsmrtonosnijoj pucnjavi u Australiji od 1996. ubijeno je 15 ljudi, a 40 ih je ozlijeđeno. Policija je napad proglasila terorističkim činom usmjerenim protiv židovske zajednice.

Foto: Handout/afp/profimedia

Sajida Akrama ubila je policija, dok je njegov sin Naveed, drugi navodni napadač koji je hospitaliziran nakon napada, optužen za 59 kaznenih djela, uključujući 15 točaka optužnice za ubojstvo i jednu za počinjenje terorističkog napada.

Ahmed opisao je što mu je prolazilo kroz glavu uoči svog herojskog pothvata.

"Emocionalno, radim nešto, osjećam nešto, moć u svom tijelu, svom mozgu", rekao je Ahmed.

"Ne želim vidjeti ljude ubijene pred sobom, ne želim vidjeti krv, ne želim čuti njegov pištolj, ne želim vidjeti ljude kako vrište i mole, traže pomoć. Moja je duša tražila da to učinim", rekao je.

U danima nakon pucnjave, gospodinu Ahmedu je uz bolnički krevet uručen ček u vrijednosti od 2,5 milijuna australskih dolara (1,24 milijuna funti; 1,7 milijuna dolara) prikupljen od desetaka tisuća ljudi koje je dirnulo njegovo herojstvo.

Nakon što je oborio napadača Sajida Akrama, nekoliko je puta upucan u rame te su mu bile potrebne najmanje tri operacije.

AustralijaTerorizamUbojstvoPucnjava
komentara
