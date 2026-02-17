FREEMAIL
KOJA KONKURENCIJA? /

Nitko im ne može ništa: Čudesni Nijemci uzeli zlato, srebro i broncu pa ispisali povijest

Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency/Alamy/Profimedia

Nevjerojatni Nijemci ispisali povijest. Osvojili zlato, srebro i broncu u istoj utrci

17.2.2026.
23:34
Hina
Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency/Alamy/Profimedia
Njemačka je osvojila sve medalje u olimpijskom bobu-dvosjedu, i to drugi put zaredom, ali ovaj put Johannes Lochner, koji je u Pekingu osvojio dva srebra, bio je zlatni a višegodišnji prvak Francesco Friedrich bio je srebrni.

Lochner i Georg Fleischhauer dominirali su događajem od početka do kraja s nevjerojatnih 1.34 sekunde prednosti ispred Friedricha, koji je tražio rekordno peto zlato, i njegovog kočničara Alexandera Schullera.

Adam Ammour i Alexander Schaller osvojili su broncu.

I prije četiri godine u Pekingu njemačke posade su osvojile prva tri mjesta. 

