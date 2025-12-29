Navijači oduševljeni hrvatskim rukometašima: 'Imamo pravog izbornika, a taj momak rastura'

Pomlađena hrvatska muška rukometna reprezentacija odigrala je u Poreču pripremnu utakmicu protiv Sjeverne Makedonije i ostvarila pobjedu 26-23 (14-11).

Hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson tek treba okupiti udarnu momčad s kojom će se Hrvatska predstaviti na nadolazećem Europskom prvenstvu kojem će od 15. siječnja do 1. veljače domaćini biti Danska, Norveška i Švedska pa je kompletnoj makedonskoj reprezentaciji suprotstavio momčad u kojoj gotovo da nije bilo nikoga iz sastava koji je prije 11 mjeseci došao do srebra na Svjetskom prvenstvu. Iz te su momčadi u Poreču igrali samo trojica, Filip Glavaš, Ivano Pavlović i Josip Šimić.

Unatoč tome, Hrvatska se predstavila u vrlo dobrom izdanju i veći dio utakmice bila u prednosti. Ona je prvi put bila osjetnija u 20. minuti, nakon Glavaševog gola za 10-7, a tri i pol minute poslije Tokić je pogodio za +4 (12-8). Na poluvremenu je bilo 14-11 za Hrvatsku. Sigurdssonovi izabranici su najveću prednost +5 (16-11) imali na početku drugog dijela.

Makedonci su se uspjeli u 49. minuti približiti na samo gol zaostatka (20-19), a s istom prednošću se ušlo i u završne dvije minute. Leon Ljevar i Berislav Tokić su bili strijelci za konačnih 26-23.

Ljevar je sa šest pogodaka predvodio strijelce Hrvatske, a po četiri gola su postigli Matej Svržnjak, Ivano Pavlović i Berislav Tokić. Sjajan je bio vratar Dino Slavić koji je skupio 15 obrana, a jedan sedmerac je obranio i Filip Perić.

Reakcije navijača

Hrvatski navijači bili su zadovoljni pobjedom i nastupom ove pomlađenje hrvatske reprezentacije. U nastavku prenosimo neke od komentara s Facebook stranice Hrvatskog rukometnog saveza:

"Kad imaš pravog selektora,bez obzira tko igra trenutačno, on od njih izvuče maksimum plus i to je tako jednostavno."

"S trećom/četvrtom postavom pobjedili stabilnu europsku ekipu koja je na svakom natjecanju! Od ovih dečki, njih 3 ili 4 će samo otići na prvenstvo..."

"Bravo dečki, a velika čast vrataru i kapa do poda Dini Slaviću, momak rastura, nema što. svaka čast."

"Užitak je bio gledati tekmu...'novi' deeečkiii naaašiii..."

Hrvatska će se u punom sastavu okupiti početkom siječnja, a do početka Europskog prvenstva će imati još dvije pripremne utakmice, obje protiv reprezentacije Njemačke. Prva će biti odigrana u Areni Zagreb 8. siječnja (20.30 sati), a druga tri dana poslije u Hannoveru (18.05 sati).

