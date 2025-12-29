Fashion&Friends i Fashion Company započinju zimski SALE - popusti do 50 posto

Nakon blagdanske sezone darivanja, Fashion&Friends i Fashion Company donose odlične vijesti za sve ljubitelje mode. Od 27. prosinca započinje veliki zimski SALE uz popuste do 50 % na odabrane komade iz jesen/zima 2025. kolekcija.

Zimska sniženja u Fashion&Friends trgovinama uključuju atraktivan izbor poznatih svjetskih i lifestyle brendova među kojima su Guess, Diesel, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Replay, Liu Jo, Desigual, Superdry, UGG, Karl Lagerfeld, Steve Madden, kao i brojni drugi modni favoriti.

Foto: Promo

Zimsko sniženje donosi bogat izbor modnih komada – od toplih jakni, kaputa i pletiva, preko urbanih dnevnih kombinacija i sportskih modela, do obuće i modnih dodataka koji prate svaki stil i tempo života.

Foto: Promo

U ponudi su tenisice, čizme, torbe, ruksaci, modni dodaci i statement komadi poput bundi i kaputa koji spajaju funkcionalnost i trend. Fashion&Friends i Fashion Company okupljaju raznoliku selekciju brendova koja omogućuje kupcima da na jednom mjestu pronađu sve – od casual i sportskih linija do premium komada – po posebno povoljnim cijenama.

Foto: Promo

Kupnja je dostupna online na www.fashionandfriends.com, putem Fashion&Friends aplikacije, kao i u svim Fashion&Friends i Fashion Company prodajnim mjestima diljem Hrvatske, uključujući Zagreb, Split, Rijeku, Pulu, Zadar i ostale veće gradove.

Foto: Promo

Zimski SALE započinje 27. prosinca i traje do isteka zaliha, stoga je ovo idealan trenutak za pametnu kupnju uz vrhunsku ponudu i značajne popuste.

FASHION&FRIENDS ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

FASHION&FRIENDS JOKER CENTAR, Put Brodrice 6

FASHION&FRIENDS CITY CENTER ONE SPLIT, Vukovarska 207

FASHION&FRIENDS MALL OF SPLIT, Josipa Jovica 93

FASHION&FRIENDS PORTANOVA OSIJEK Svilajska ul. 31a

FASHION&FRIENDS SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1

FASHION&FRIENDS TOWER, Janka Polić Kamova 81A, Rijeka

FASHION&FRIENDS MAX PULA, Ulica Stoja 14A, Pula

FASHION&FRIENDS OUTLET Designer Outlet Croatia

CALVIN KLEIN ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

CALVIN KLEIN MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

TOMMY HILFIGER ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

TOMMY HILFIGER MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

TOMMY HILFIGER SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1

TOMMY HILFIGER TOWER, Janka Polić Kamova 81A, Rijeka

GUESS ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

GUESS MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

GUESS OUTLET Designer Outlet Croatia

LIU JO ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

HUGO MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

HUGO SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1

STEVE MADDEN MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

SUPERDRY MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93