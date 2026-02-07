Kovačević prije derbija: 'Malo sam razočaran, a taj igrač mora na Svjetsko prvenstvo'

Dinamo i Rijeka u nedjelju, 8. veljaće, igraju posljednju utakmicu 22. kola SuperSport HNL-a. Riječanima se za tu utakmicu vraća Toni Fruk, dok će Dinamo biti bez Ismael Bennacera i Matea Lisice.

Utakmicu je najavio trener Dinama Mario Kovačević.

Važna utakmica, mogla bi pokazati u kakvom je Dinamo stanju. Komentar?

"Svaka utakmica je važna. Idemo aktualnom prvaku, moramo biti toga svjesni. Idemo u dobrom raspoloženju na Rujevicu, dobro smo radili ovaj tjedan. Imamo manjih problema sa Scottom McKennom, vidjeti ćemo hoćemo li ga koristiti, a nema Lisice i Bennacera. Dat ćemo sve od sebe da dođemo do pozitivnog rezultata," rekao je trener Dinama.

Kakvu utakmicu očekujete?

"Obje utakmice su bile dosta specifične, dominirali smo oba puta u prvom poluvremenu, pa pali u drugom... Rijeka igra specifično, dosta mijenja, ponekad igra s tri, ponekad s četiri nazad, ali mi moramo gledati sebe. Radimo na tome da možemo držati tempo i mislim da smo u dobrom stanju," odgovorio je Kovačević.

Vraća se Fruk, da li je on najveća prijetnja?

"Sanchez je dobro posložio momčad, igrali su dobro u kontinuitetu sve do Osijeka, dobra su ekipa, a Fruk radi razliku. Vodio ih je do dvostruke krune, naravno da ćemo ga posebno pratiti. Nije dugo igrao, ali je sad na 100 posto. Cijenimo ga, odličan je igrač, ali imamo taktiku kako ga zaustaviti," kaže strateg Modrih.

Može li se Beljo plasirati na Svjetsko prvenstvo?

"Ako ovako nastavi, on ne da može, nego mora ići na Svjestsko prvenstvo. Krenuli su i golovi, puno više prilika stvaramo, momčad mu pomaže, a golgeteri svugdje vrijede. Ako tako nastavi, mislim da će zaslužiti poziv," komentirao je dinamov trener.

Osvrnuo se i trener Dinama na transfer-sagu s Jagušićem:

"Jesam malo razočaran. Htio sam ga i na ljeto, ali tako je odlučeno, neću sad plakati. Tamo su u klubu odlučili tako, kao i on i ljudi koji ga vode, želio sam ga i žao mi je što nije došao u Dinamo, ali želim mu puno sreće," zaključio je Kovačević.

