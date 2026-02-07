Preminula poznata glumica: Zvali su je češkom 'Bardot', ostavila je trag u više od stotinu filmova

Preminula je legendarna češka glumica Jana Brejchová (86), jedna od najistaknutijih lica češkog filma. Tijekom svoje impresivne karijere od preko 100 filmova osvojila je brojne nagrade, uključujući Češkog Lava za ulogu u filmu Kráska v nesnázích i za životno djelo. Poznata kao „češka Brigitte Bardot“, Brejchová je osvojila publiku dramama, komedijama i mjuziklima te značajnim ulogama na televiziji i kazalištu.