FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
FILMSKA LEGENDA /

Preminula poznata glumica: Zvali su je češkom 'Bardot', ostavila je trag u više od stotinu filmova

Preminula poznata glumica: Zvali su je češkom 'Bardot', ostavila je trag u više od stotinu filmova
Foto: David Kundrát/cnc/profimedia
Legendarna češka glumica Jana Brejchová (86) preminula je 6. veljače 2026. nakon duge bolesti.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Preminula je legendarna češka glumica Jana Brejchová (86), jedna od najistaknutijih lica češkog filma. Tijekom svoje impresivne karijere od preko 100 filmova osvojila je brojne nagrade, uključujući Češkog Lava za ulogu u filmu Kráska v nesnázích i za životno djelo. Poznata kao „češka Brigitte Bardot“, Brejchová je osvojila publiku dramama, komedijama i mjuziklima te značajnim ulogama na televiziji i kazalištu.

7.2.2026.
14:28
Hot.hr
Havelka Zdeněk/Čtk/profimedia
GlumicaPreminula
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx