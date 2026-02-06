Mariah Carey u dijamantnoj kreaciji otvorila Olimpijske igre: Slavne osobe okupile se u Milanu

Zimske Olimpijske igre u Milanu upravo plijene poglede milijuna ljudi. Ceremonija otvaranja istodobno se odvija na čak četiri lokacije, a glavno središte je nogometni stadion San Siro. Glavna glazbena gošća večeri je peterostruka dobitnica nagrade Grammy, slavna pjevačica Mariah Carey, koja je pjevala na talijanskom jeziku. Pjesma koju je izvela je "Il Blu Dipinto di Blu", ili poznatija po refrenu "Volare".

Očekuju se brojne svjetske i talijanske zvijezde, a neke su već stigle. U nastavku pogledajte Donatellu Versace, Stanleyja Tuccija, JD Vancea, Zlatana Ibrahimovića, prekrasnu dijamantnu kreaciju koju nosi Mariah Carey te ostale ispod svjetla reflektora.

Tekstualni prijenos službene ceremonije otvaranja možete pratiti uživo na portalu Net.hr.