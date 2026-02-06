FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEMA KOGA NEMA /

Mariah Carey u dijamantnoj kreaciji otvorila Olimpijske igre: Slavne osobe okupile se u Milanu

Mariah Carey u dijamantnoj kreaciji otvorila Olimpijske igre: Slavne osobe okupile se u Milanu
Foto: Bildbyran/ddp Usa/profimedia
1 /14
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zimske Olimpijske igre u Milanu upravo plijene poglede milijuna ljudi. Ceremonija otvaranja istodobno se odvija na čak četiri lokacije, a glavno središte je nogometni stadion San Siro. Glavna glazbena gošća večeri je peterostruka dobitnica nagrade Grammy, slavna pjevačica Mariah Carey, koja je pjevala na talijanskom jeziku. Pjesma koju je izvela je "Il Blu Dipinto di Blu", ili poznatija po refrenu "Volare". 

Očekuju se brojne svjetske i talijanske zvijezde, a neke su već stigle. U nastavku pogledajte Donatellu Versace, Stanleyja Tuccija, JD Vancea, Zlatana Ibrahimovića, prekrasnu dijamantnu kreaciju koju nosi Mariah Carey te ostale ispod svjetla reflektora.

Tekstualni prijenos službene ceremonije otvaranja možete pratiti uživo na portalu Net.hr

6.2.2026.
21:26
Hot.hr
Peter Kneffel/pool, Pa Images/alamy/profimedia
Olimpijske IgreMilanoSportMariah CareyZimske Olimpijske Igre 2026Zoi
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx