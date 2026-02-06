Uz dugokose ljepotice, u novootvorenom baru, poglede mamili natpisi na njegovim majicama

U ovotjednom izdanju serijala „U rikverc petkom“, portal eMedjimurje vraća nas u veljaču 2013. godine, u vrijeme kada je u Nedelišću otvoren caffe bar Insomnia. Već u prvim tjednima rada pokazalo se da je riječ o prostoru koji će brzo postati jedno od središta večernjih izlazaka i druženja.

Kroz fotogaleriju pogledajte prizore s otvorenja, ali i s vikenda koji su uslijedili, a koji su potvrdili da je Insomnia bez poteškoća pronašla svoju publiku. Od samog početka bilo je jasno da se na lokalnoj sceni pojavilo novo mjesto okupljanja. Poseban pečat ranim mjesecima rada dali su i koncerti uživo. Publika je imala priliku uživati u nastupima bendova poput Gloria banda, Zibe unpluggeda i Mystic Banda, čija je svirka dodatno podigla energiju i učvrstila status Insomnije kao nezaobilazne vikend destinacije. Spoj žive glazbe, opuštenog ambijenta i dobre atmosfere na djelu pogledajte u nastavku.