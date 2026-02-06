Svečano otvaranje 25. Zimskih olimpijskih igara: Sportski svijet ovako nešto još nije vidio

Sportski svijet spreman je za spektakl kakav još nije viđen. Milijarde pogleda uprte su u Milano. Točno u 20 sati, legendarni stadion San Siro, hram nogometa, postat će globalna pozornica na kojoj će svečanom ceremonijom biti otvorene 25. Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026. Time započinje dvotjedni festival vrhunskog sporta, ali i projekt koji je od prvog dana jedinstven, izazivajući istovremeno divljenje i rasprave zbog svoje ambicije da spoji nespojivo: urbanu vrevu metropole i spokoj snježnih vrhova Dolomita.

Hrvatski predstavnici na Zimskim olimpijskim igrama U alpskom skijanju, najbrojnijem sportskom izaslanstvu (s tri ženske i tri muške kvote) hrvatske uzdanice su: Zrinka Ljutić, Leona Popović i Pia Vučinić te Samuel Kolega, Istok Rodeš i Filip Zubčić. Predstavnici u nordijskoj inačici skijanja su Tena Hadžić, Ema Sobol i Marko Skender (skijaško trčanje), a hrvatske boje branit će i troje biatlonaca - Matija Legović, Anika Kožica i Krešimir Crnković. Dvije predstavnice, Valentina Aščić i Katarina Burić, osigurale su olimpijske nastupe u brzom klizanju na kratkim stazama.

Pod motom "Sanjajmo zajedno", Italija svijetu predstavlja Igre koje pomiču granice, a sama ceremonija otvaranja, nazvana "Harmonija", prvi je i najglasniji izraz te vizije.

Harmonija grada i planine: Ceremonija na četiri lokacije

Po prvi put u dugoj povijesti Olimpijskih igara, svečanost otvaranja neće biti ograničena na samo jedan stadion. U duhu Igara koje se protežu stotinama kilometara diljem sjeverne Italije, ceremonija će se istodobno odvijati na čak četiri lokacije, što je dosad neviđeno u sportskom svijetu, ali i općenito. Dok će glavno središte spektakla biti milanski kultni nogometni stadion San Siro, paralelne proslave s mimohodima sportaša održat će se u srcu Dolomita u Cortini d’Ampezzo, kao i u Livignu te Predazzu, povezujući tako sve ključne točke olimpijskih borilišta.

Ovaj iznimno složen produkcijski i logistički pothvat povjeren je Marcu Balichu, kreativnom direktoru i jednom od najcjenjenijih imena u svijetu velikih sportskih produkcija. Čovjek koji je u karijeri sudjelovao u organizaciji čak šesnaest olimpijskih ceremonija, od američkog Salt Lake Cityja do brazilskog Rio de Janeira, osmislio je priču koja slavi harmoniju grada i planina, sporta i umjetnosti te talijanskog identiteta i globalnog duha. Zanimljivo, Balich s ponosom ističe svoje hrvatske korijene, navodeći kako su mu roditelji iz Splita, što ovom projektu za njega daje i osobnu notu.

"Svečanost otvaranja nije samo zabava, već kulturna izjava. Uspjeh mjerim time može li četrnaestogodišnjak, bilo gdje na svijetu, odmah razumjeti poruku koju želimo poslati", izjavio je Balich, naglašavajući da je cilj ispričati priču o jedinstvu i ljepoti.

Spoj globalnog glamura i talijanskog ponosa

Kako bi ispričali priču o harmoniji, organizatori su okupili impresivnu listu svjetskih i talijanskih zvijezda. Glavna glazbena gošća večeri bit će američka pop diva i peterostruka dobitnica nagrade Grammy, slavna američka pjevačica Mariah Carey, čiji se nastup najavljuje kao jedan od emocionalnih vrhunaca večeri. Njezin nastup, uz onaj svjetski poznatog kineskog pijanista Langa Langa, Balich je opisao kao simboličnu poruku zajedništva.

"Kina i Sjedinjene Američke Države trenutačno su dva glavna globalna aktera i želim pokazati da se uz ljepotu i mir možemo udružiti", objasnio je.

Talijanske boje branit će neka od najvećih imena s Apeninskog poluotoka. Dvadeset godina nakon nastupa na Igrama u Torinu, na olimpijsku scenu vraća se legendarni tenor Andrea Bocelli. Uz njega će zapjevati i popularna Laura Pausini, operna diva Cecilia Bartoli te reper Ghali. Glumački dio programa nose proslavljeni Pierfrancesco Favino te Sabrina Impacciatore, koja je svjetsku slavu stekla ulogom u seriji "Bijeli lotos".

U spektaklu sudjeluje više od 1.300 izvođača i volontera, a za ovu je prigodu izrađeno čak 1.400 originalnih kostima koji će slaviti talijansku kreativnost, od genija Leonarda da Vincija do suvremenog dizajna, uz posebnu počast nedavno preminulom modnom velikanu Giorgiu Armaniju.

Dvostruki plamen i misterij posljednjeg bakljonoše

Olimpijski plamen, zapaljen 26. studenog u drevnoj Olimpiji, nakon putovanja dugog više od dvanaest tisuća kilometara kroz Grčku i svih 110 talijanskih provincija, večeras stiže na svoje odredište. Nošen rukama deset tisuća bakljonoša, simbol mira i sporta ući će na San Siro, no tko će imati čast upaliti ga, ostat će tajna do posljednjeg trenutka. Talijanski mediji tjednima nagađaju da bi ta povijesna uloga mogla pripasti nekim od najvećih legendi talijanskog skijanja, poput Alberta Tombe ili Deborah Compagnoni.

U skladu s jedinstvenim formatom Igara, po prvi put u povijesti bit će upaljena dva olimpijska kotla. Jedan će gorjeti u Milanu, kod slavoluka Arco della Pace, dok će se drugi, u istom trenutku, upaliti u srcu Cortine d'Ampezzo. Dizajn oba kotla inspiriran je radom i geometrijskim studijama Leonarda da Vincija, čime se dodatno naglašava veza tradicije i inovacije koja prožima cijeli projekt.

Hrvatske boje na sjeveru Italije

Za Hrvatsku će ovo biti deseti nastup na Zimskim olimpijskim igrama, a ostat će zapisan i kao poseban zbog raspršenosti delegacije. Hrvatsko izaslanstvo broji ukupno četrnaest sportašica i sportaša koji će se natjecati u četiri zimska sporta, a zbog ceremonije na više lokacija, čast nošenja nacionalne zastave pripala je dvoma predstavnicima.

Na glavnoj svečanosti u Milanu, hrvatski stijeg će ponosno nositi brzoklizačica na kratkim stazama Valentina Aščić, kojoj su ovo druge Igre nakon debija u Pekingu. Istodobno, u Cortini d’Ampezzo, na čelu hrvatske skupine bit će mladi biatlonac Matija Legović, jedna od najvećih nada hrvatskog zimskog sporta i osvajač medalja na svjetskim juniorskim prvenstvima. Najjače hrvatske uzdanice, skijaši Zrinka Ljutić i Filip Zubčić, neće sudjelovati u ceremoniji jer se još uvijek nalaze u svojim pripremnim bazama.

Iako Igre službeno počinju večeras, neka su natjecanja u curlingu, hokeju na ledu i umjetničkom klizanju već započela. Pred nama je šesnaest dana uzbuđenja, sportskih drama i trijumfa. Unatoč logističkim izazovima i pokojoj kontroverzi koje su pratile pripreme, olimpijski duh već je zavladao Italijom, spreman da ispiše još jedno poglavlje sportske povijesti. Spektakl se zatvara 22. veljače, jednako veličanstvenom ceremonijom u antičkoj Areni u Veroni.

