Tijesto za pizzu koje će uvijek biti savršeno

Pizza je jedno od najomiljenijih jela diljem svijeta, a tajna neodoljive pizze krije se u tijestu. Bez obzira volite li tanku i hrskavu, debelu i mekanu ili neku srednju varijantu, ovaj vodič će vam otkriti sve tajne pripreme, čuvanja i oblikovanja savršenog tijesta za pizzu.

Tijesto za pizzu recept

Ako više ne želite kupovati gotova tijesta i pitate se kako napraviti domaće tijesto za pizzu, ovaj recept je točno ono što tražite. Osnovni recept za tijesto za pizzu iznenađujuće je jednostavan i zahtjeva samo nekoliko osnovnih sastojaka.

Tijesto za pizzu sastojci:

320 ml tople vode

2 žličice instant suhog kvasca (jedan standardni paketić)

1 žlica šećera

2 žlice maslinovog ulja, plus još za premazivanje posude i tijesta

1 žličica soli

450 g glatkog brašna, plus još za posipanje

Kukuruzna krupica (palenta) za posipanje lima za pečenje (opcionalno)

Tijesto za pizzu upute:

U velikoj posudi pomiješajte toplu vodu, kvasac i šećer. Ostavite da odstoji 5 minuta, dok se kvasac ne zapjeni. Dodajte maslinovo ulje, sol i brašno. Miješajte drvenom žlicom ili kuhačom (ili nastavkom za tijesto na samostojećem mikseru) dok se sastojci ne sjedine. Mijesite tijesto ručno na lagano pobrašnjenoj površini 5-7 minuta ili u samostojećem mikseru s nastavkom za tijesto oko 5 minuta. Tijesto treba biti mekano i lagano ljepljivo, ali ne previše. Ako je previše ljepljivo, dodajte još brašna, po žličicu, ali pazite da ne pretjerate. Lagano nauljite veliku posudu. Stavite tijesto u posudu, okrećući ga kako bi se sa svih strana premazalo uljem. Pokrijte posudu plastičnom folijom ili čistom kuhinjskom krpom. Ostavite tijesto da se diže na toplom mjestu 60-90 minuta ili dok se ne udvostruči. Alternativno, tijesto možete ostaviti da se diže u hladnjaku preko noći (8-12 sati) za bogatiji okus. Zagrijte pećnicu na 220°C. Ako koristite kamen za pizzu, stavite ga u pećnicu da se zagrije. Kada se tijesto diglo, lagano ga pritisnite šakom kako biste istisnuli zrak. Podijelite tijesto na dva dijela (osim ako ne želite jednu veliku pizzu). Na lagano pobrašnjenoj površini razvaljajte tijesto valjkom za tijesto ili ga razvucite rukama u željeni oblik (krug ili pravokutnik), debljine oko 0.5-1 cm. Ako se tijesto skuplja, ostavite ga da odmori 5-10 minuta, pa nastavite. Lagano nauljite lim za pečenje i pospite ga kukuruznom krupicom (ako koristite). Pažljivo prebacite razvaljano tijesto na lim. Rubove tijesta možete malo podignuti kako biste formirali rub. Premažite tijesto maslinovim uljem (kako biste spriječili da postane gnjecavo), dodajte umak i omiljene nadjeve. Pecite 13-15 minuta, ili dok korica ne postane zlatno-smeđa.

Kako dobiti mekano tijesto za pizzu?

Za mekano tijesto, važna je veća hidratacija (više vode), što daje mekoću, ali može otežati rad s tijestom. Maslinovo ulje čini tijesto mekšim, a miješanje treba biti kratko, samo dok tijesto ne postane glatko i elastično. Dodajte malo šećera kako biste aktivirali kvasac i postigli mekšu teksturu.

Kako napraviti debelo tijesto za pizzu?

Za debelo tijesto, oblikujte ga deblje (1-1,5 cm) i ostavite da duže raste. Duže dizanje omogućuje veću količinu plinova, što rezultira gušćim tijestom.

Kako napraviti hrskavo tijesto za pizzu?

Za hrskavu koricu, pecite pizzu na visokoj temperaturi (230-250°C). Korištenje kamena za pizzu ravnomjerno raspoređuje toplinu, a manje vlage u umaku i nadjevu sprečava da tijesto omekša. Kukuruzna krupica na papiru ili kamenu također pomaže u stvaranju hrskave korice.

Kako napraviti tanko tijesto za pizzu?

Za tanko tijesto, razvucite ga na 3-5 mm debljine koristeći valjak. Tanju koru treba brzo peći na visokoj temperaturi kako bi bila lagana i hrskava.

Kako razvaljati tijesto za pizzu?

Jednom kad ste napravili tijesto, vrijeme je za pripremu pizze, a prije toga - razvlačenje. Razvlačenje tijesta može biti izazovno, posebno ako je tijesto ljepljivo. Međutim, uz nekoliko jednostavnih trikova, postupak može biti lakši. Prvo, pripremite radnu površinu tako da je pobrašnite s dovoljno brašna. To će spriječiti da se tijesto lijepi za površinu dok radite s njim.

Kada je površina spremna, stavite kuglu tijesta na pobrašnjenu podlogu i lagano je pritisnite rukama kako biste je spljoštili. To će olakšati početak valjanja. Zatim, uzmite valjak za tijesto i počnite ga valjati od sredine prema rubovima. Nakon svakog valjanja, okrenite tijesto za 90 stupnjeva kako biste postigli ravnomjeran krug. Ako primijetite da se tijesto lijepi za valjak, jednostavno ga lagano pobrašnite.

Ako želite tijesto razvući još tanje, možete ga dodatno razvlačiti rukama. Podignite tijesto s površine i nježno ga rastežite, okrećući ga u rukama. Ovaj korak daje tijestu fleksibilnost, osobito ako želite vrlo tanku koru.

Na kraju, kada je tijesto razvaljano, pažljivo ga prebacite na pripremljeni lim za pečenje. Ako je potrebno, lagano ispravite oblik tijesta na limu kako biste osigurali da ima željeni oblik i debljinu prije pečenja.

Foto: Pixabay

Kako čuvati tijesto za pizzu?

Pravilno čuvanje tijesta za pizzu ključno je za očuvanje njegove svježine i kvalitete, bilo da ga planirate koristiti odmah ili ga čuvate za kasnije.

Ako tijesto želite čuvati u hladnjaku, to možete učiniti do 3-5 dana. Nakon prvog dizanja, lagano nauljite tijesto, stavite ga u hermetički zatvorenu posudu ili čvrsto omotajte plastičnom folijom. Hladnoća će usporiti aktivnost kvasca, no tijesto će i dalje lagano rasti tijekom vremena. Ovo je idealno za pripremu tijesta unaprijed.

Kako zamrznuti tijesto za pizzu?

Za dugoročno čuvanje, tijesto za pizzu možete i zamrznuti i čuvati do 3 mjeseca. Nakon prvog dizanja, podijelite tijesto na kugle željene veličine. Svaku kuglu lagano nauljite, zamotajte je u plastičnu foliju, a zatim stavite u vrećicu za zamrzavanje s patentnim zatvaračem. Pokušajte izvaditi što više zraka iz vrećice. Alternativno, možete koristiti hermetički zatvorene posude.

Kada je tijesto spremno za zamrzavanje, stavite vrećice ili posude u zamrzivač. Tijesto će ostati u dobrom stanju sve dok ga ne odlučite koristiti.

Kako odmrznuti tijesto za pizzu?

Postoje dva učinkovita načina za odmrzavanje tijesta za pizzu, ovisno o vremenu koje imate na raspolaganju.

Odmrzavanje u hladnjaku je najbolji način za očuvanje kvalitete tijesta. Prebacite tijesto iz zamrzivača u hladnjak i ostavite ga da se polako odmrzava tijekom noći, otprilike 8 sati. Ovaj proces omogućuje ravnomjerno odmrzavanje i čuvanje svih svojstava tijesta.

Ako nemate dovoljno vremena za odmrzavanje u hladnjaku, odmrzavanje na sobnoj temperaturi je brža opcija. Izvadite tijesto iz zamrzivača, ostavite ga u plastičnoj foliji i stavite na sobnu temperaturu. Ovisno o veličini kugle tijesta i temperaturi prostorije, odmrzavanje će trajati 2-4 sata. Kada se tijesto odmrzne, ostavite ga još 30-60 minuta na sobnoj temperaturi prije nego što počnete s oblikovanjem.

