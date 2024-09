Istražili smo i sastavili popis: Ovo je 17 najboljih pizzerija u Zagrebu

Zagreb, glavni grad Hrvatske, poznat je po svojoj raznovrsnoj kulinarskoj sceni, a među najomiljenijim jelima su zasigurno pizze. Grad je domaćin niza izvanrednih pizzerija koje nude sve od klasičnih napoletanskih pizza do onih modernijih. Ako ste u potrazi za savršenim mjestom za uživanje u vrhunskim pizzama, Zagreb ima puno toga za ponuditi. Bez obzira na to jeste li ljubitelj klasične margherite, one s četiri vrste sira ili čak kreativnih kombinacija s neobičnim dodacima, zagrebačke pizzerije zadovoljit će sve vaše gastronomske želje.

Saznajte koje pizze u Zagrebu nude autentične okuse talijanske kuhinje te u kojim pizzerijama imate mogućnost uživati u hrskavom tijestu, svježim sastojcima i jedinstvenim receptima. U nastavku donosimo 17 najpoznatijih pizzerija u Zagrebu.

Franko’s Pizza & Bar, Ul. kneza Branimira 71a

Franko’s Pizza & Bar je jedno od najprestižnijih mjesta za guštnje u pizzi u gradu Zagrebu. Otvorena 2019. godine, ova pizzerija je brzo postala prepoznatljiva u Europi. Pizza se radi od sastojaka poput mozzarella fior di latte i San Marzano DOP pelata dolaze iz Italije i domaćih proizvoda poput baranjskog kulena koji daju jedinstven okus. Osim napoletanskih pizza, Franko’s nudi i Old School pizze poput vesuvio i miješane.

Foto: Franko's pizzeria

Papavero Pizza & Food Lab, Mlinovi 85a

Papavero Pizza & Food Lab ističe se svojim inovativnim pristupou pripreme pizza u Zagrebu. Ova pizzerija spaja talijansku i hrvatsku tradiciju koristeći sezonske i lokalne namirnice. Njihove pizze, uključujući one s pet vrsta sira i Cotto&Bufala, pečene su u krušnoj peći, pa ako ondje dolazite u društvu, obavezno isprobajte pizzu od pola metra s različitim kombinacijama.

Pizzeria Zero Zero, Vlaška 35

Zero Zero je autentična napuljska pizzerija koja se smjestila u samom srcu Zagreba. Poznata po izvrsnom tijestu napravljenom od brašna "00", ova pizzerija nudi vrhunske pizze koje se pripremaju od talijanskih sastojaka. Interijer u talijanskom stilu s velikom krušnom peći dodatno upotpunjuje iskustvo gostiju koji ovdje dolaze kako bi probali jednu od najboljih pizza u Zagrebu.

Foto: Pizzeria Zero, Zero/Instagram

Pizzeria Duksa, Tkalčićeva 88

Pizzeria Duksa je popularna pizzerija u Zagrebu koja se može pohvaliti vrhunskim pizzama na tri lokacije – Maksimiru, Bundeku, a nalazi se i u centru grada. Poznata je po tankom i hrskavom tijestu, a u ponudi ima i bijele pizze i pogače. Osim kvalitetne pizze, dobiva odlične recenzije posjetioca koji masovno pišu na internetu da osim ukusnom pizzom, Duksa oduševljava i lijepim ambijentom, ali i profesionalnim osobljem.

Foto: Pizzeria Duksa/Instagram

Pizzeria Karijola, Kranjčevićeva 16a

Karijola je poznata po svom hrskavom tijestu i vrhunskim pizzama koje nude u Zagrebu. Sa svojom prvom lokacijom na otoku Visu, a sada i u Kranjčevićevoj i Vlaškoj ulici, Karijola nudi klasične pizze poput Picante, bijele pizze i Komišku pogaču. Ova pizzerija je poznata po svojoj povijesti i utjecaju na modernu pizzu u Zagrebu. Ako niste, možda ne boi bilo loše skočiti do Karjole i uvjeriti se u to spada li ova pizzerija u naš popis jedne od najboljih u Zagrebu.

Basta Gourmet Bar, Varšavska ulica 5

Basta Gourmet Bar, smještena u Varšavskoj ulici i na Jarunu, omiljena je destinacija za ljubitelje napuljske pizze. Ova pizzerija nudi autentične pizze i napoletanske sendviče, a interijer u kombinaciji industrijskog i rustikalnog dizajna, doprinosi ugodnom ambijentu.

Foto: Pizzeria Basta/Instagram

Pizzeria Park, Martićeva ulica 14d

Pizzeria Park nalazi se na križanju Martićeve ulice i Franje Bulića, poznata je po svijetlom i prozračnom interijeru. Ovdje možete uživati u različitim klasičnim i gourmet pizzama, uključujući i onima koje su imenovane po hrvatskim i zagrebačkim parkovima. Sve pizze pripremaju u krušnoj peći, što im daje hrskavu teksturu.

Evo kako se nazivaju neke od pizza pripremljene u zagrebačkoj pizzeriji Park:

Pizza Maksimir

Pizza Zrinjevac

Pizza Tuškanac

Pizza Ribnjak

Pizzeria Fianona, Lanište 16

Pizzeria Fianona na Laništu nudi pizze pripremljene prema originalnim talijanskim receptima, s naglaskom na autentičnost i kvalitetu. Interijer spaja rustikalni ugođaj s modernim detaljima, a među omiljenim pizzama su Ai carcio fi s artičokama i Valtellina sa sušenim rajčicama i bresaolom.

Toccare Pizzeria, Vukomerec ul. 36

Toccare Pizzeria smještena je na istočnom dijelu Zagreba i poznata je po vrhunskim napoletanskim pizzama. Među favoritima su Pizza Sicilija s umakom od pistacija i Pizza Lombardia s umakom od vrganja i bresaolom.

Pizzeria GOAT! To Go, Papova 6

GOAT! To Go specijalizira se za pizze za dostavu s dugom fermentacijom tijesta koje ostaje ukusno čak i nakon transporta. Sastojci uključuju talijanske proizvode i domaće namirnice poput Paškog sira i istarskog pršuta.

Bistro & Pizzeria Public, Ul. kralja Tomislava 11

Bistro & Pizzeria Public nudi toplu atmosferu i odličnu napolitansku pizzu. Na meniju su bijele pizze kao Bijela pizza s mortadelom i dimljenom mozzarellom, kao i klasične pizze poput Prosciutto s cherry rajčicama i rukolom.

Pizzeria Mr. Fogg, Ulica Karla Metikoša 2b

Pizzeria Mr. Fogg, iako smještena na manje atraktivnoj lokaciji, impresionira svojim vrhunskim uređenjem i hrskavim tijestom. Preporučujemo Margheritu Pesto Genovese kao jedan od njihovih posebnih specijaliteta.

Pizzeria Stara Sava, Savska cesta 208

Pizzeria Stara Sava nudi jedne od najfinijih pizza iz krušne peći. Riječ je o jednoj o najstarijih pizzerija u Zagrebu koja je stekla povjerenje klijenata kvalitetom hrane, ali i fenomenalnom uslugom. Stara Sava uređena je u retro stilu te su posjetioci i ljubitelji pizze oduševljeni ambijentom.

Otvorena je davne 1987. godine, a ova je zagrebačka pizzeria je među prvima u Hrvatskoj s pizzama iz prave krušne peći.

Foto: Stara Sava/Instagram

Pizzeria Caruso, Hrgovići, Brušanska 26

Svaka pizza napravljena je po posebnoj recepturi vrhunskog pizza majstora kojeg na svojoj web stranici, pizzeria Caruso nije navela, ali, ako je sudeći prema komentarima na Internetu, pizza je senzacionalna. Recenzije su odlične, a većina komentara njihovih klijenata odnosi se na to je njihova pizza jedna od najboljih u gradu. Pa tako, u slučaju da se nađete negdje u blizini, uvjerite se sami. A i ako niste, uvijek postoji opcija dostave.

"Naručio sam miješanu pizzu koja ke jako brzo stigla tako da sve pohvale za dostavu pizza je bila još vruća", glasi komentar jednog klijenta.

Pizzeria & Spagheteria Capuciner, Kaptol 6

Ova pizzerija u Zagrebu poznata je po svom bogatom izboru pizza pripremljenih od najsvježijih sastojaka. Osim raznovrsnih pizza, Capuciner se ističe i svojim izvrsnim tjesteninama pripremljenima prema tradicionalnim recepturama, svježim salatama i slasticama koje su pravi užitak za nepce.

Bilo da tražite savršenu pizzu ili želite uživati u raznovrsnoj talijanskoj hrani, Pizzeria & Spagheteria Capuciner pruža gastronomsku avanturu u samom centru grada.

NU Pizzeria, Ulica Vojina Bakića 2

NU Pizzeria nudi impresivan izbor od dvadesetak različitih pizza, svaka s tankim, hrskavim tijestom koje oduševljava okusom i teksturom. Cijene pizze variraju između osam i jedanaest. Kvalitetni nadjevi i savršeno pripremljeno tijesto, čini NU Pizzeriju izvrsnim izborom za ljubitelje pizze u Zagrebu koji traže vrhunski okus po pristupačnim cijenama.

