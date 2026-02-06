Od darova do običaja: Izbjegavajte ovo na dan vjenčanja, vjeruje se da donose zlo u braku

Dok se približava Svjetski dan braka, koji se svake godine obilježava druge nedjelje u veljači, a ove godine pada na 8. veljače, mnogi parovi slave svoju ljubav i zajedništvo. No, institucija braka od pamtivijeka je obavijena velom tradicije i običaja, a mnogi od njih potječu iz drevnih praznovjerja.

Odabir datuma, pokloni, pa čak i svakodnevne kućanske radnje, prema narodnom vjerovanju, mogu odrediti sudbinu bračne sreće. Iako živimo u modernom dobu, ova vjerovanja i dalje su duboko ukorijenjena u kolektivnoj svijesti, pružajući osjećaj kontrole u neizvjesnom putovanju zvanom brak.

Darovi koji slute na zlo

Jedan od najčešćih izvora praznovjerja vezan je uz darivanje. Narodna predaja upozorava da određeni predmeti, ma koliko praktični ili lijepi bili, mogu unijeti nemir u bračno gnijezdo.

Na vrhu liste nepoželjnih poklona nalaze se noževi i drugi oštri predmeti. Vjeruje se da oni simbolično "sijeku" vezu i donose svađu. Ako ipak dobijete set noževa koji ste dugo željeli, stari običaj nalaže da darivatelju date novčić kako bi se dar simbolično pretvorio u kupnju i time neutralizirao loš utjecaj.

Slično vrijedi i za satove. Prema nekim tumačenjima, poklonjeni sat odbrojava vrijeme do kraja veze, dok drugi vjeruju da će ljubav stati kada sat prestane kucati. U kineskoj kulturi, riječ za "sat" zvuči slično kao riječ za "kraj", što ga čini izrazito zlokobnim poklonom za vjenčanje.

Biseri, iako elegantni i često viđeni kao "nešto posuđeno" na vjenčanju, u mnogim se kulturama smatraju suzama koje simboliziraju buduću tugu i bol u braku.

Stoga, unatoč njihovoj ljepoti, praznovjerni će ih izbjegavati. Na popisu su i cipele, jer se vjeruje da će partner kojem ih poklonite jednostavno "odšetati" iz vašeg života, te žuto cvijeće, koje tradicionalno simbolizira ljubomoru i nevjeru.

Foto: Shutterstock

Sudbina zapisana na dan vjenčanja?

Mnogi vjeruju da se budućnost braka može predvidjeti već na sam dan vjenčanja. Jedan od najpoznatijih strahova je ispuštanje prstena tijekom ceremonije. Prema engleskom folkloru, osobu koja ispusti prsten čeka prerana smrt ili, u blažoj verziji, nestabilan brak.

Kiša na dan vjenčanja predmet je podijeljenih mišljenja: dok je u nekim kulturama, poput indijske, znak plodnosti i bogatstva, drugi je tumače kao predznak braka ispunjenog suzama.

Običaj da mladoženja ne smije vidjeti mladenku u vjenčanici prije ceremonije datira iz vremena dogovorenih brakova. Svrha je bila spriječiti mladoženju da se predomisli ako mu se mladenka ne svidi. Iako danas većina parova stupa u brak iz ljubavi, ova tradicija se zadržala kao romantičan element iznenađenja.

Datum također igra veliku ulogu; subota, najpopularniji dan za vjenčanja, prema starim vjerovanjima smatra se nesretnom, kao i mjesec svibanj. Nasuprot tome, srijeda se smatrala najsretnijim danom.

Jedan od najsimpatičnijih običaja, prenošenje mladenke preko praga, ima korijene u vjerovanju da zli duhovi vrebaju ispod praga novog doma. Prenošenjem mladenke, mladoženja je štiti od njihovog utjecaja i osigurava siguran početak zajedničkog života.

Foto: Shutterstock

Vjerovanja koja vrebaju iz svakodnevice

Praznovjerja ne prestaju nakon vjenčanja; ona se nastavljaju i u svakodnevnom životu. Jedno od najpoznatijih domaćih vjerovanja je da se nikome ne smije mesti preko nogu, jer će to "pomesti" sreću iz kuće ili, u slučaju neudanih djevojaka, spriječiti udaju.

Sjedenje na kutu stola također se smatra lošim znakom koji donosi svađe u braku. Prosipanje soli, koja je kroz povijest bila iznimno vrijedna, smatra se predznakom žestoke svađe. Kako bi se nesreća spriječila, potrebno je uzeti prstohvat prosute soli i baciti ga preko lijevog ramena.

Čak i način na koji se postavlja kruh na stol ima svoje značenje, pa se vjeruje da okretanje kruha naopako donosi siromaštvo i neslogu u obitelj.