Ovi pokloni za Valentinovo donose sreću u vezama: Kažu da su recepti za vječnu ljubav

Valentinovo, dan posvećen ljubavi, za milijune ljudi prilika je za iskazivanje osjećaja kroz darove, romantične geste i zajedničke trenutke. No, jeste li znali da iza sjajnog papira i crvenih vrpci leži čitav svijet vjerovanja, simbola i starih praznovjerja?

Odabir pravog poklona može biti više od puke formalnosti. Prema mnogim tradicijama, on može postati svojevrsna amajlija koja štiti i jača ljubavnu vezu, dok se za druge darove vjeruje da donose nesreću.

Uronimo u svijet ljubavne simbolike i otkrijmo koje darove odabrati kako biste, barem prema vjerovanjima, osigurali dugovječnost i harmoniju u odnosu.

Tradicija i simboli koji nikada ne izlaze iz mode

Neki su pokloni postali klasici s razlogom, a njihova simbolika duboko je ukorijenjena u kulturi. Buket crvenih ruža nepogrešiv je odabir, no tradicija nalaže oprez s brojem. Vjeruje se da uvijek treba darovati neparan broj cvjetova, jer se paran broj u našoj kulturi često veže uz žalovanje i sprovode.

Neparan broj, s druge strane, simbolizira život, rast i napredak veze, a crvena boja univerzalni je znak strasti i vječne ljubavi. U Hrvatskoj, poseban simbol ljubavi i odanosti je licitarsko srce.

Ovaj šareni medeni kolačić, duboko utkan u našu baštinu, nije samo ukras, već i snažna poruka privrženosti. Darivanjem licitarskog srca, vjeruje se, simbolički se "otvaraju vrata" partnerovog srca.

U svijetu nakita, bezvremenski simboli sreće su znak beskonačnosti i ljubavni čvor. Ogrlica ili narukvica sa znakom beskonačnosti, vodoravno položenom osmicom, predstavlja ljubav koja nema kraja i neraskidivu povezanost.

Slično tome, keltski ljubavni čvor, isprepletena petlja bez početka i kraja, simbolizira vječnu povezanost dvoje ljudi i vjeruje se da "veže" par na pozitivan i trajan način.

Foto: Shutterstock

Moć kristala i boja za produbljivanje osjećaja

Za one koji vjeruju u energiju prirode, drago kamenje i kristali idealan su dar s dubljim značenjem. Najpoznatiji među njima je rozenkvarc, poznat i kao "kamen ljubavi". Vjeruje se da ovaj nježno ružičasti kristal privlači ljubavnu sreću, ali i da u postojećim vezama produbljuje povjerenje, potiče nježnost i otvara srce za bezuvjetnu ljubav.

Smaragd se, s druge strane, naziva "kamenom uspješne ljubavi" i vjeruje se da donosi vjernost i sreću u zajednički dom, štiteći partnerstvo od negativnih utjecaja.

Osim kristala, važnu ulogu igra i sama boja poklona. Crvena, kao što je već spomenuto, boja je vatre, strasti i vitalnosti. Prema feng shui principima, crveni detalji aktiviraju energiju ljubavi.

Ružičasta je, pak, boja nježnosti i romantične sreće. Idealna je za nove veze jer se vjeruje da potiče "cvjetanje" osjećaja bez pritiska i velikih očekivanja.

Foto: Shutterstock

Stari običaji i pomalo zaboravljena vjerovanja

Nekada je Valentinovo bilo obavijeno velom magije i proricanja. U Engleskoj se, primjerice, vjerovalo u ornitomantiju, gatanje uz pomoć ptica.

Djevojka bi na Valentinovo obratila pažnju na prvu pticu koju ugleda: vrabac je značio da će se udati za siromaha, a češljugar je obećavao brak s milijunašem.

U viktorijansko doba smatralo se lošom srećom potpisati valentinovsku čestitku. Umjesto toga, poruke su ostajale anonimne, potpisane samo s "od tvog tajnog obožavatelja", što je cijeloj tradiciji davalo dozu misterije i uzbuđenja.