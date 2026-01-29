Ako ste među ovim znakovima, zaboravite na Valentinovo: Planetarna oluja predviđa vam prekid

Dok se mnogi nadaju romantičnom početku godine, astrološke karte za 2026. najavljuju period intenzivnih promjena i suočavanja s istinom.

Umjesto mirnog uplovljavanja u novu godinu, planeti pripremaju kozmički test izdržljivosti za brojne veze. Početak godine obilježen je rijetkim i moćnim planetarnim pomacima koji će, astrološki gledano, donijeti svojevrsni "poziv na buđenje".

Dok će neki parovi iz ovog turbulentnog razdoblja izaći jači, za četiri horoskopska znaka veljača bi mogla donijeti kraj, a ne romantični vrhunac.

Kozmička oluja na pomolu

Početak 2026. nije uobičajen. Dva spora i moćna planeta, Saturn i Neptun, mijenjaju znak i ulaze u vatrenog Ovna. Saturn, planet karme, discipline i testova realnosti, ulazi u Ovna upravo na Valentinovo, četrnaestog veljače, prvi put nakon gotovo tri desetljeća.

Njegov ulazak donosi pritisak i tjera nas da se zapitamo jesu li temelji naših odnosa doista čvrsti. Istovremeno, Neptun, planet iluzija, pridružuje mu se u Ovnu već krajem siječnja, skidajući ružičaste naočale i tjerajući nas da se suočimo s istinom koju smo možda dugo ignorirali.

Kao da to nije dovoljno, napetost će se graditi i zbog Marsa u Vodenjaku, koji donosi želju za slobodom, te sjene retrogradnog Merkura u Ribama krajem veljače, koja će uzrokovati nesporazume i emocionalnu konfuziju.

Sve to stvara savršenu oluju za odnose koji su već neko vrijeme na klimavim nogama.

Foto: Shutterstock

Vaga: Vrijeme je za bolnu istinu

Za vage, koje teže harmoniji i često izbjegavaju sukobe pod svaku cijenu, ovo će biti izuzetno izazovan period. Ulazak Saturna u Ovna stavlja ga u direktnu opoziciju s njihovim znakom, točno u njihovu sedmu kuću partnerstva.

Ovaj tranzit, koji se događa jednom u 29 godina, nemilosrdno osvjetljava sve kompromise koje su vage radile na vlastitu štetu. Mnoge pripadnice ovog znaka koje su ostajale u vezama "radi mira u kući" ili iz straha od samoće sada će osjetiti da više nemaju izbora.

Saturn će ih natjerati da postave granice i prekinu odnose koji ih iscrpljuju i ne donose im istinsko ispunjenje. Bolna istina je da je ponekad prekid najveći čin ljubavi prema sebi.

Ovan: Osobna revolucija ne trpi kompromise

Dok drugi znakovi osjećaju utjecaj Saturna i Neptuna izvana, ovnovi ga doživljavaju na najosobnijoj razini jer ovi planeti ulaze upravo u njihov znak.

Za ovnove, 2026. je godina duboke osobne transformacije i redefiniranja vlastitog identiteta. Fokus se naglo seli na njihove potrebe, ambicije i autentičnost.

Ova unutarnja revolucija može dovesti do sukoba s partnerom koji je navikao na staru verziju njih i nije spreman pratiti njihov novi smjer. Ako partner ne može podržati njihov rast, ovnovi neće oklijevati.

Njihova urođena potreba za neovisnošću, dodatno pojačana energijom Godine Vatrenog Konja, natjerat će ih da odlučno presjeku sve spone koje ih guše.

Foto: Shutterstock

Lav: Kad strast postane bojno polje

Lavovi će se početkom godine naći usred drame. Ratnički planet Mars od sredine siječnja boravit će u Vodenjaku, njihovoj kući partnerstva, unoseći nemir, svađe i borbenost u odnose.

Želja za odvajanjem i individualnošću postat će prejaka da bi se ignorirala. Dodatnu težinu ovoj situaciji daje i pomrčina Sunca u Vodenjaku sedamnaestog veljače, koja donosi sudbinske preokrete u brakovima i dugim vezama.

Pomrčine često djeluju kao kozmički čistači, uklanjajući iz naših života ono što više nije usklađeno s našim putem. Za lavove to znači da će veze koje ih sputavaju ili u kojima se ne osjećaju cijenjeno doživjeti iznenadan i dramatičan kraj.

Ribe: Oslobađanje od karmičkog tereta

Ribe su protekle tri godine bile pod teškim utjecajem Saturna u svom znaku, što je bio period iskušenja, sazrijevanja i teških lekcija. Do veljače 2026. mnoge će ribe, iscrpljene, ali i mudrije, shvatiti da su prerasle svoje trenutne partnere i odnose.

Saturnov izlazak iz njihova znaka donosi olakšanje, ali i "karmu na naplatu". Veze koje su opstale samo iz navike ili osjećaja dužnosti sada dolaze na konačnu reviziju.

Retrogradni Merkur koji se sprema u njihovom znaku krajem mjeseca donijet će konačno raščišćavanje starih emocionalnih dugova i iluzija, omogućujući im da zakorače u budućnost bez tereta prošlosti.