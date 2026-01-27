Veljača je posebno povoljna za jedan znak: Od ljubavi, financija, sve će im ići od ruke

Dok ulazimo u 2026. godinu, astrološki kalendar najavljuje razdoblje značajnih promjena i preokreta. Planetarni plesovi na nebu stvaraju jedinstvenu kozmičku klimu koja će utjecati na sve nas, no veljača se posebno ističe kao mjesec rijetke energije i prilika.

Iako će mnogi osjetiti nalet optimizma, zvijezde su pripremile poseban tretman za jedan horoskopski znak, obećavajući mu razdoblje u kojem će zasjati u punom sjaju, oslobođen tereta prošlosti i spreman za novo, blistavo poglavlje.

Zvijezda veljače

Nakon dugog i zahtjevnog razdoblja, ribe napokon ulaze u svoju eru. Veljača 2026. za njih ne predstavlja samo još jedan mjesec, već ključnu prekretnicu koja donosi nagrade za strpljenje, otpornost i unutarnji rad. Glavni razlog za ovaj kozmički preokret je odlazak Saturna iz njihova znaka 13. veljače.

Ovaj planet discipline i karmičkih lekcija boravio je u Ribama gotovo tri godine, donoseći osjećaj ograničenja, teških odgovornosti i stalnih testova.

Njegovim izlaskom, ribe će osjetiti duboko olakšanje, kao da je s njihovih leđa skinut golem teret. Energija postaje lakša, optimizam se vraća, a vrata koja su dugo bila zatvorena konačno se otvaraju.

Foto: Shutterstock

Planetarni ples u vašem znaku

Osim oslobađanja od Saturnova stiska, ribe će ugostiti pravu povorku blagonaklonih planeta. Već šestog veljače u njihov znak ulazi Merkur, izoštravajući im intuiciju i komunikacijske vještine. Osim toga, 10. veljače slijedi ga Venera, planet ljubavi, ljepote i obilja.

Venera je u Ribama "egzaltirana", što znači da je njezina energija na vrhuncu snage. To donosi Ribama iznimnu magnetsku privlačnost, šarm i sposobnost da bez napora privuku ljubav, novac i lijepe stvari u svoj život.

Vrhunac mjeseca događa se 18. veljače, kada Sunce ulazi u Ribe, čime službeno započinje njihova vladavina. Ovaj tranzit donosi val vitalnosti, samopouzdanja i stavlja ih u središte pozornosti.

Osjećat će se viđeno, cijenjeno i spremno da svijetu pokažu svoju autentičnu prirodu. To je njihovo vrijeme da zasjaju, a svemir će ih u tome svesrdno podržati.

Foto: Shutterstock

Područja na kojima će ribe najviše zablistati

Ova moćna koncentracija planetarne energije odrazit će se na sve aspekte života riba, no neka će područja doživjeti poseban procvat.

U ljubavi i odnosima, s Venerom u njihovu znaku, ribe će biti neodoljive. Ovo je idealno vrijeme za samce da upoznaju nekoga s kim mogu ostvariti duboku, sudbinsku vezu, dok će oni u vezama osjetiti obnovljenu bliskost i romantiku.

Posebno sretan dan bit će 22. veljače, kada Venera formira savršen trigon s Jupiterom, planetom sreće, što se smatra jednim od najsretnijih aspekata za ljubav i društveni uspjeh.

Na poslovnom i financijskom planu, odlazak Saturna uklanja prepreke koje su kočile njihov napredak. Kreativni projekti i ideje koje su dugo bile na čekanju sada imaju priliku zaživjeti i postati profitabilne.

Pomrčina Sunca u Vodenjaku 17. veljače događa se u njihovoj kući podsvijesti, pomažući im da se oslobode starih strahova i ograničavajućih uvjerenja koja su ih sputavala u ostvarenju punog potencijala.

Na kraju, veljača je za ribe mjesec duboke osobne transformacije. Nakon godina testiranja, sada imaju priliku integrirati naučene lekcije i zakoračiti u novu verziju sebe, onu koja je mudrija, jača i spremnija prihvatiti sve blagoslove koje im život nudi.