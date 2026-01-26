Veljača donosi financijski preokret: Ova četiri znaka čeka bogatstvo o kojem su sanjali

Dok se mnogi oslanjaju isključivo na naporan rad i poslovne planove, astrolozi s velikim zanimanjem promatraju nebo, tvrdeći da veljača 2026. godine donosi rijetke planetarne konfiguracije koje će četirima horoskopskim znakovima širom otvoriti vrata financijskog prosperiteta.

Ne radi se o iznenadnim dobicima na lutriji, već o kozmičkom vjetru u leđa koji će nagraditi trud, hrabrost i viziju. Razgovor o horoskopu često započne kao šala tijekom večere s prijateljima, no što ako zvijezde doista pripremaju teren za one koji su spremni iskoristiti priliku?

Planetarni tranziti ne donose novac na kućni prag, ali stvaraju idealne uvjete za materijalizaciju dugo sanjanih ciljeva. Veljača 2026. je upravo jedan takav, astrološki iznimno potentan mjesec.

Zašto je veljača 2026. ključan mjesec?

Astrološka dinamika u veljači 2026. bit će iznimno naglašena zbog nekoliko ključnih događaja. Najvažniji je svakako spektakularna konjunkcija Saturna i Neptuna koja se događa 20. veljače na samom početku znaka ovna.

Ovaj spoj, koji se događa otprilike svakih 36 godina, simbolizira "veliki reset" gdje se snovi (Neptun) pretvaraju u opipljivu stvarnost (Saturn). Dodatnu energiju donosi i pomrčina Sunca u Vodenjaku 17. veljače, koja otvara vrata inovacijama i neočekivanim prilikama.

Uz to, Jupiter, planet sreće i ekspanzije, boravit će u znaku Raka, gdje je njegova snaga najveća, donoseći blagostanje kroz ulaganja u nekretnine i obiteljske projekte.

Foto: Shutterstock

Ovan: Vrijeme je za naplatu hrabrih ideja

Za ovnove, veljača 2026. predstavlja osobnu i financijsku revoluciju. Konjunkcija Saturna i Neptuna događa se upravo u njihovom znaku, što znači da su oni na samom epicentru promjena.

Godinama ste vjerojatno imali velike ideje koje su drugima zvučale nerealno, no sada Saturn donosi disciplinu i strukturu potrebnu da te vizije konačno unovčite.

Ovo je mjesec u kojem vaši inovativni projekti, hrabri poslovni potezi i liderske sposobnosti dolaze u prvi plan. Energija ovna je pokretačka, a sada dobiva i konkretnu formu. Očekujte da će dugogodišnji planovi napokon postati opipljivi i, što je najvažnije, profitabilni.

Lav: Reflektori se pale, a ugovori potpisuju

Lavovi su prirodno stvoreni za pozornicu, a u veljači 2026. ta pozornica donosi i konkretnu financijsku nagradu. Njihov trud iz prethodnih godina sada postaje vidljiv svima, a vidljivost se pretvara u novac.

Povoljni aspekti s Jupiterom donose im podršku moćnih saveznika, neočekivane bonuse ili promaknuće koje su dugo priželjkivali.

Za lava je ovo period u kojem talent konačno sustiže vrijednost, a vrijednost počinje zahtijevati ozbiljnu cijenu. Bilo da se radi o pokretanju vlastitog brenda, uspješnoj medijskoj kampanji ili potpisivanju unosnog ugovora, Lavovi će napokon dobiti priznanje koje zaslužuju, i to u materijalnom obliku.

Foto: Shutterstock

Škorpion: Intuicija kao najvrjednija valuta

Dok se drugi oslanjaju na tablice i predviđanja, škorpioni će u veljači profitirati zahvaljujući svojoj nepogrešivoj intuiciji i strateškom umu. Jupiterov tranzit aktivira njihovo polje "tuđeg novca", što donosi sreću kroz investicije, nasljedstva, povrat poreza ili iznimno povoljne kredite za širenje poslovanja.

Ovo je idealan mjesec za rješavanje starih dugova i transformaciju financijske prošlosti u temelj za buduće bogatstvo. Škorpioni se ne boje rizika ni neugodnih tema poput dugova i poreza, a upravo će im ta hrabrost omogućiti da prepoznaju prilike koje drugima promiču.

Njihova sposobnost da vide ispod površine sada postaje njihovo najjače financijsko oružje

Ribe: Kreativnost napokon dobiva svoju cijenu

Za ribe, ovaj period označava kraj jedne duge faze konfuzije i početak ere u kojoj njihova golema kreativnost i empatija postaju iznimno cijenjene i plaćene.

Njihov vladar Neptun, zajedno sa Saturnom, ulazi u njihovo polje financija. To simbolizira "financijsko buđenje". Mnoge ribe koje su godinama svoj talent davale besplatno ili za simbolične naknade sada uče postaviti granice i naplatiti svoju vrijednost.

Iznenadni priljev novca može doći kroz umjetničke projekte, duhovni rad ili inovativne ideje koje pomažu drugima. Nakon godina sanjarenja, Ribe u veljači 2026. počinju graditi svoje snove na čvrstim materijalnim temeljima.