Mladić pao s trećeg kata i sletio na automobil: Živ je

Nevjerojatne fotografije iz Budimpešte preplavile su društvene mreže nakon što je 24-godišnji mladić s visine pao na parkirani automobil.

Iako prizor smrskanog vjetrobranskog stakla djeluje kobno, mladi je čudom preživio, piše Daily News Hungary.

Nesreća se dogodila u ulici Vörösmarty gdje je mladić, pod nerazriješenim okolnostima, pao s trećeg kata zgrade i sletio izravno na parkirani automobil.

Istraga u tijeku

Mađarska policija potvrdila je incident, navodeći da je riječ o Alžircu. Prema dostupnim informacijama, mladić je stabilno i više se ne nalazi u životnoj opasnosti.

Policija je za sada isključila sumnju na kazneno djelo, iako okolnosti pada i dalje nisu jasne. U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi svi detalji nesreće.

