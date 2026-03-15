FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
U BUDIMPEŠTI /

Mladić pao s trećeg kata i sletio na automobil: Živ je

Mladić pao s trećeg kata i sletio na automobil: Živ je
×
Foto: Facebook/ Autópályahírek.hu

Prema dostupnim informacijama, mladić je stabilno i više se ne nalazi u životnoj opasnosti

15.3.2026.
11:03
Tesa Katalinić
VOYO logo
VOYO logo

Nevjerojatne fotografije iz Budimpešte preplavile su društvene mreže nakon što je 24-godišnji mladić s visine pao na parkirani automobil.

Iako prizor smrskanog vjetrobranskog stakla djeluje kobno, mladi je čudom preživio, piše Daily News Hungary.

Nesreća se dogodila u ulici Vörösmarty gdje je mladić, pod nerazriješenim okolnostima, pao s trećeg kata zgrade i sletio izravno na parkirani automobil. 

Istraga u tijeku

Mađarska policija potvrdila je incident, navodeći da je riječ o Alžircu. Prema dostupnim informacijama, mladić je stabilno i više se ne nalazi u životnoj opasnosti.

Policija je za sada isključila sumnju na kazneno djelo, iako okolnosti pada i dalje nisu jasne. U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi svi detalji nesreće.

BudimpeštaPad S ProzoraNesreĆa
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike