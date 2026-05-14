Ovo je svih 25 zemalja koje ćemo gledati u finalu 70. Eurosonga

Iza nas je druga polufinalna večer 70. izdanja Eurovizije, a tako smo i doznali kojih 25 zemalja ćemo slušati i u subotu, točnije u velikom finalu.

U finalu ćemo gledati: Grčku, Finsku, Belgiju, Švedsku, Moldaviju, Izrael, Srbiju, Hrvatsku, Litvu i Poljsku

Francuska, Njemačka, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo automatski idu u finale jer najviše financijski doprinose natjecanju preko European Broadcasting Union. Također, država domaćin (ove godine Austrija) se uvijek izravno plasira u finale kao organizator događaja.

Španjolska koja također spada u 'Big five' zemalja koje automatski idu u finale odlučila kako ove godine neće sudjelovati na Euroviziji iz političkih razloga.