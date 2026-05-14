Misliš da poznaješ krajolik Hrvatske? Okušaj se na pitanjima o vrhovima planina i nemoj razočarati

Od surovih krških vrhova Dinarida koji čuvaju obalu, preko šumovitih obronaka Gorskog kotara, do pitomih bregova Slavonije, hrvatske planine pričaju priču o snazi prirode, bogatoj povijesti i neiscrpnoj inspiraciji. U tom carstvu litica i dolina kriju se endemske vrste, tragovi drevnih civilizacija i planinarske staze koje vode do nezaboravnih vidika i mnoštva avantura za one željne adrenalina.