GOTOVO NADNARAVNO

Poput kameleona: Ovako se Cate Blanchett mijenjala kroz godine

Foto: Courtesy Everett Collection/Everett/Profimedia
U predgrađu Melbournea 14. svibnja 1969 rodila se Catherine Élise Blanchett. Rano djetinjstvo obilježila je tragedija kada joj je otac, američki marketinški direktor, preminuo od srčanog udara. Cate je tada imala samo deset godina. Sama je sebe u djetinjstvu opisala kao "dijelom ekstroverta, dijelom samotnjaka", a ta se dualnost odražavala i u njezinim tinejdžerskim godinama.
Cate Blanchett danas slavi 57. rođendan, a od male djevojčice iz Australije postala je jedna od najcjenjenijih i najsvestranijih glumica svoje generacije. Njezina kameleonska sposobnost transformacije čini gotovo nadnaravnom.

Transformirala se u englesku kraljicu Elizabetu I. pa u vilenjačku vladaricu, a najšokantniji kameleonski pothvat bio je kada je glumila Bob Dylana.

Njezina glumačka karijera donijela joj je dva Oscara, četiri Zlatna globusa i status glumačke ikone. Ipak, iza holivudskog sjaja krije se priča o buntovnoj tinejdžerici, strastvenoj kazališnoj umjetnici i predanoj humanitarki čiji je put do zvijezda bio sve samo ne tipičan.

14.5.2026.
7:08
Hot.hr
Cate Blanchet
