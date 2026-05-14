Poput kameleona: Ovako se Cate Blanchett mijenjala kroz godine

Cate Blanchett danas slavi 57. rođendan, a od male djevojčice iz Australije postala je jedna od najcjenjenijih i najsvestranijih glumica svoje generacije. Njezina kameleonska sposobnost transformacije čini gotovo nadnaravnom.

Transformirala se u englesku kraljicu Elizabetu I. pa u vilenjačku vladaricu, a najšokantniji kameleonski pothvat bio je kada je glumila Bob Dylana.

Njezina glumačka karijera donijela joj je dva Oscara, četiri Zlatna globusa i status glumačke ikone. Ipak, iza holivudskog sjaja krije se priča o buntovnoj tinejdžerici, strastvenoj kazališnoj umjetnici i predanoj humanitarki čiji je put do zvijezda bio sve samo ne tipičan.