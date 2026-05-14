Prije 39 godina preminula Rita Hayworth: Imala pet brakova, bila princeza i umrla zaboravljena

Rita Hayworth bila je jedna od najvećih zvijezda Zlatnog doba Hollywooda, njezina je ljepota ostavljala bez daha, a novinari su joj skovali nadimak "Božica ljubavi".

Posjedovala je glumački i plesni talent, a njezina fotografija u svilenoj spavaćici postala je najtraženiji poster među američkim vojnicima u Drugom svjetskom ratu. No, iza glamurozne fasade Rite Hayworth krila se tragična životna priča.

Kao dijete otac ju je seksualno zlostavljao, a kada je stigla u Hollywood potpuno su promijenili. Nakon deset godina, karijera joj je krenula naglo slabjeti. Rita je zaboravljala tekstove i postala je emocionalno nestabilna što se pripisivalo alkoholu, no problem je bio puno ozbiljniji.

Dijagnosticirali su joj Alzheimer 1980. godine, a s njim je živjela godinama prije toga. Posljednje godine svog života provela je s kćeri Yasmin koja je brinula za nju, a njezina tragična sudbina smanjila je stigmu za Alzheimerovu bolest.