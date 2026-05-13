Ovo je lice Boysa koji je utrčao na teren! Pogledajte što je radio nakon što su ga zaštitari 'uhvatili'

Neobična scena dogodila se uoči početka utakmice između Dinama i Rijeke kada je jedan Dinamov navijač bez većih problema utrčao na teren i stigao sve do centra igrališta.

U rukama je nosio Dinamovu majicu koju je potom podigao prema tribinama, a cijela situacija prošla je gotovo bez reakcije zaštitara i redarske službe. Navijač se potom mirno uputio prema dijelu stadiona gdje su se okupljali riječki navijači.

U tom trenutku s tribine su prema njemu počele letjeti čaše i drugi predmeti, no ni tada nije bilo dramatične intervencije osiguranja. Tek nakon nekoliko trenutaka zaštitari su ga lagano ispratili uz teren, dok je prolazio pokraj klupa obje momčadi.

Mnogi su ostali iznenađeni sporom reakcijom sigurnosnih službi jer je navijač praktički bez prepreka napravio puni krug po terenu prije nego što je udaljen sa stadiona. Scene su brzo izazvale reakcije na društvenim mrežama, gdje brojni navijači komentiraju kako ovakav propust osiguranja rijetko viđaju na utakmicama ovakvog značaja.