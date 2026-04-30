FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SUDAC PRESUDIO /

Stigle kazne: Hajduk mora platiti najviše, a Dinamo najmanje

×
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Disciplinski sudac HNL-a objavio kazne za 32. kolo

30.4.2026.
20:34
M.G.
Goran Kovacic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 32. kolo SuperSport HNL-a, objavljeno je na službenoj stranici SHNL-a.

Kažnjeni su Rijeka, Hajduk, Osijek i Dinamo, a najveću kaznu je dobio splitski klub koji mora platiti 16 tisuća eura. 

U priopćenju objavljenoj na stranici SHNL-a stoji sljedeće:

Rijeka - Hajduk (26. travnja 2026.)

Rijeka

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 2.500 eura

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 1.000 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 15.000 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 16.000 eura

Osijek - Lokomotiva (25. travnja 2026.)

Osijek

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 4.500 eura

Dinamo - Varaždin (26. travnja 2026.)

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 1.000 eura

DinamoHajdukRijekaOsijekHnlDisciplinski Sudac
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
