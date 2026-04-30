Stigle kazne: Hajduk mora platiti najviše, a Dinamo najmanje
Disciplinski sudac HNL-a objavio kazne za 32. kolo
Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 32. kolo SuperSport HNL-a, objavljeno je na službenoj stranici SHNL-a.
Kažnjeni su Rijeka, Hajduk, Osijek i Dinamo, a najveću kaznu je dobio splitski klub koji mora platiti 16 tisuća eura.
U priopćenju objavljenoj na stranici SHNL-a stoji sljedeće:
Rijeka - Hajduk (26. travnja 2026.)
Rijeka
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 2.500 eura
Hajduk
Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 1.000 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 15.000 eura
Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 16.000 eura
Osijek - Lokomotiva (25. travnja 2026.)
Osijek
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 4.500 eura
Dinamo - Varaždin (26. travnja 2026.)
Dinamo
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 1.000 eura
