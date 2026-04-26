Lokomotiva se oglasila nakon lančanog sudara na A3: Poznato stanje njihovih čelnika

U prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu navečer na autocesti A3, nakon utakmice između Lokomotive i Osijeka, ozlijeđeni su direktor kluba Božidar Šikić te izvršni direktor Dennis Gudasić.

Prema informacijama iz policije, nesreću je izazvalo izlijetanje divlje životinje na kolnik, nakon čega je prvo vozilo udarilo u životinju, a potom je došlo i do lančanog sudara u kojem su sudjelovala još tri vozila. Srećom, u naknadnim sudarima nije bilo ozlijeđenih osoba, već je zabilježena samo materijalna šteta.

Iz Policijske uprave brodsko-posavske potvrdili su kako je cesta nakon nesreće brzo sanirana te je promet normaliziran. “Vozilo je uklonjeno, kolnik je očišćen, a divlja životinja zbrinuta. Promet se odvija bez poteškoća”, naveli su iz policije.

Do nesreće je došlo oko 22 sata, prilikom povratka klupske delegacije u Zagreb. Prema priopćenju Lokomotive, u vozilu su se nalazili članovi uprave kluba koji su se vraćali s gostovanja u Osijeku.

U sudaru je teže ozlijeđen Gudasić, koji je zbrinut u bolnici u Slavonskom Brodu, dok je Šikić zadobio lakše ozljede. Iz kluba su poručili kako su oba dužnosnika stabilno i izvan životne opasnosti.

Njihovu izjavu u nastavku prenosimo u cijelosti:

"U subotu 25. travnja oko 22 sata, tijekom povratka u Zagreb nakon utakmice između Osijeka i Lokomotive na Opus Areni, došlo je do prometne nesreće zbog istrčavanja divljači na autocesti A3, pri kojoj je teže ozlijeđen izvršni direktor Lokomotive Dennis Gudasić koji se nalazi u bolnici u Slavonskom Brodu, a lakše je ozlijeđen direktor Lokomotive Božidar Šikić", navodi se u priopćenju kluba koji dodaje da su svi izvan životne opasnosti.

