FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HOROR NA CESTI /

Automobil na A3 naletio na jelena, uslijedio lančani sudar: Među ozlijeđenima čelnik prvoligaša?

×
Foto: Grgur Zucko/PIXSELL

26.4.2026.
10:27
Igor Krstanović
Grgur Zucko/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Dvoje putnika je ozlijeđeno u prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu na autocesti A3 u blizini Nove Gradiške, priopćili su za net.hr iz PU brodsko-posavske.

"Sinoć je oko 22 sata na dionici autoceste A3 u blizini Nove Gradiške došlo do naleta osobnog automobila sisačkih registracijskih oznakama na divljač, odnosno divlju životinju.

Vozilom je upravljao 57-godišnjak. U vozilu se kao suputnik nalazio i 70-godišnjak, suvozač koji nije koristio zaštitni sigurnosni pojas.

Sedamdesetogodišnji suvozač je lakše ozlijeđen, dok je vozač teže ozlijeđen. Liječnička pomoć pružena je vozaču u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje je zadržan na daljnjem liječenju, dok je putniku liječnička pomoć pružena u bolnici u Novoj Gradiški, ali je nakon pružene liječničke pomoći otpušten kući", priopćili su.

Još tri auta naletjela na razbijeno vozilo

Iz policije su potvrdili da je sedamdesetogodišnjaku izdan obavezni prekršajni nalog zbog prekršaja Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Nakon prvotne nesreće došlo je i do naleta još tri vozila na vozilo koje je udarilo u divlju životinju, međutim u njima nije bilo ozlijeđenih osoba, nastala je samo materijalna šteta, kažu iz policije.

Nema poteškoća u prometu na ovoj dionici autoceste. "Vozilo je prevezeno, kolnik je očišćen, uklonjena je životinja i nema poteškoća u prometu", navode iz PU brodsko-posavske.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, među ozlijeđenima je i čelnik jednog nogometnog prvoligaša koji je bio u vozilu koje je prvo nastradalo. 

Prometna NesrećaNova GradiškaA3Divljač
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
