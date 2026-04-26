Automobil na A3 naletio na jelena, uslijedio lančani sudar: Među ozlijeđenima čelnik prvoligaša?

Dvoje putnika je ozlijeđeno u prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu na autocesti A3 u blizini Nove Gradiške, priopćili su za net.hr iz PU brodsko-posavske.

"Sinoć je oko 22 sata na dionici autoceste A3 u blizini Nove Gradiške došlo do naleta osobnog automobila sisačkih registracijskih oznakama na divljač, odnosno divlju životinju.

Vozilom je upravljao 57-godišnjak. U vozilu se kao suputnik nalazio i 70-godišnjak, suvozač koji nije koristio zaštitni sigurnosni pojas.

Sedamdesetogodišnji suvozač je lakše ozlijeđen, dok je vozač teže ozlijeđen. Liječnička pomoć pružena je vozaču u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje je zadržan na daljnjem liječenju, dok je putniku liječnička pomoć pružena u bolnici u Novoj Gradiški, ali je nakon pružene liječničke pomoći otpušten kući", priopćili su.

Još tri auta naletjela na razbijeno vozilo

Iz policije su potvrdili da je sedamdesetogodišnjaku izdan obavezni prekršajni nalog zbog prekršaja Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Nakon prvotne nesreće došlo je i do naleta još tri vozila na vozilo koje je udarilo u divlju životinju, međutim u njima nije bilo ozlijeđenih osoba, nastala je samo materijalna šteta, kažu iz policije.

Nema poteškoća u prometu na ovoj dionici autoceste. "Vozilo je prevezeno, kolnik je očišćen, uklonjena je životinja i nema poteškoća u prometu", navode iz PU brodsko-posavske.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, među ozlijeđenima je i čelnik jednog nogometnog prvoligaša koji je bio u vozilu koje je prvo nastradalo.

