OGLASILA SE POLICIJA /
Teretni automobil izletio s ceste kod Pakraca, troje ozlijeđenih prevezeno u bolnicu!
Iz Policijske uprave Požeško-slavonske izvijestili su da je došlo do prometne nesreće u kojoj su tri osobe ozlijeđene.
"U mjestu Gornja Obrijež došlo je do slijetanja teretnog automobila s kolnika kojom prilikom su tri osobe prevezene u bolnicu u Pakracu.
U tijeku je policijski očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti navedene nesreće.
