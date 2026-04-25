Stižu slike s mjesta pada motornog zmaja! Po ozlijeđenog stigao helikopter

Letjelica je pala kraj planinarskog doma, poziv je stigao iza 14 sati
Jedna osoba ozlijeđena je u padu motornog zmaja nešto iza 14 sati u subotu kod Planinarskog doma Omanovac.
Ravnateljstvo civilne zaštite MUP RH preko broja 112 zaprimilo je dojavu o padu motornog zmaja u 14:21 sati te je pokrenuta akcija spašavanja.
U akciju su izašla dva člana HGSS Stanica Požega terenskim vozilom, patrola MUP-a i tim Hitne medicine.
Do ozlijeđene osobe stigli su u 15.05 sati, zbrinjavaju ga i kreću s transportom do vozila HMS-a.
