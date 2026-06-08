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INTERVENCIJA U BANJOJ LUCI /

Neviđene scene u BiH: Otac sina vezao za banderu, objavljena i snimka

Neviđene scene u BiH: Otac sina vezao za banderu, objavljena i snimka
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Foto: Profimedia

Na snimci se vidi i druga osoba, najvjerojatnije njegov otac, koji se prepire s policajcima

8.6.2026.
22:17
Dunja Stanković
Profimedia
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Policija u Banjoj Luci uhitila je muškarca zbog sumnje na nasilje u obitelji nakon što su građani prijavili da je sina vezao za banderu. 

Na društvenim mrežama proširila se snimka incidenta, a sudeći po informacijama koje su dospjele u javnost, svemu su svjedočili prolaznici. Oni su alarmirali policiju koja je brzo intervenirala, prenosi Klix.ba.  

Na snimci koja je procurila, vidi se mladić zavezan za rasvjetni stup. Uskoro je stigla policija koja ga je oslobodila. 

Na snimci se vidi i druga osoba, najvjerojatnije njegov otac, koji se prepire s policajcima. 

Banja LukaBihPolicijaNasilje U Obitelji
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