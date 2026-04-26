Nova tragedija u obiteljskom dvorištu: Poginuo muškarac, policija otkrila detalje

šezdesetsedmogodišnji muškarac poginuo je u petak u Rovinju u nesretnom slučaju, objavili su iz Policijske uprave istarske.

Tragedija se dogodila u dvorištu kuće u Ulici Montero u Rovinju kada je 67-godišnjak popravljao dijelove traktorske prikolice. Tada je došlo do popuštanja potpornja koji su pridržavali prikolicu. "

Dio prikolice prignječio je muškarca te je on preminuo", priopćili su iz policije.

Tijelo stradalog prevezeno je na Odjel patologije pulske bolnice radi obavljanja obdukcije.

Slična tragedija i kod Varaždina

Da su pogibije povezane s traktorom čest slučaj svjedoči i velika tragedija koja je pogodila mjesto Nedeljanec u Varaždinskoj županiji. U nesretnom slučaju u subotu poginuo 69-godišnjak.

Kako je objavila policija, sve se dogodilo u 13.30 sati u Ulici Braće Radić, kada je muškarac htio parkirati traktor s priključenim poljoprivrednim strojem u dvorište obiteljske kuće.

U jednom je trenutku pao u prostor između zadnjeg dijela traktora, koji je bio u pokretu, i poljoprivrednog stroja.

POGLEDAJTE VIDEO: Bez njih mnogima ne bi bilo spasa! Pogledajte kako je iz smrskanog auta spašena trudnica