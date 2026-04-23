FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POTRAGA U TIJEKU /

Skrivio lančani sudar u Istri pa pobjegao s mjesta nesreće: Jedna osoba teško ozlijeđena

Skrivio lančani sudar u Istri pa pobjegao s mjesta nesreće: Jedna osoba teško ozlijeđena
×
Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Nakon što je prouzročio prometnu nesreću, vozač prvog automobila se pješice udaljio s mjesta nesreće te policijski službenici tragaju za njim i nastavljaju utvrđivati okolnosti prometne nesreće

23.4.2026.
12:20
Hina
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Istarska policija traga za vozačem koji je u srijedu navečer na lokalnoj cesti Motovunski Novaki-Lakošeljci na Pazinštini izazvao sudar u kom je jedna osoba teško ozlijeđena te je pješice pobjegao s mjesta nesreće, izvijestila je u četvrtak istarska policija.  

Nesreća se dogodila oko 19 sati na području Pazina kada je nepoznati vozač upravljao automobilom, pulske registracijske oznake, kolnikom lokalne ceste iz smjera mjesta Motovunski Novaki u smjeru mjesta Lakošeljci.

U jednom oštrom zavoju zbog neprilagođene brzine prednjim je dijelom automobila udario u zadnji dio automobila, pulske registracijske oznake, kojim je ispred njega u istom smjeru upravljao 27-godišnjak pod utjecajem alkohola od 0,72 promila alkohola.

Automobil je od siline udarca odbačen u treći automobil, pulske registracijske oznake, kojim je iz suprotnog smjera upravljao 62-godišnjak. 

U nesreći je 62-godišnjak teško ozlijeđen te je zadržan na liječenju u pulskoj bolnici. Nakon što je prouzročio prometnu nesreću, vozač prvog automobila se pješice udaljio s mjesta nesreće te policijski službenici tragaju za njim i nastavljaju utvrđivati okolnosti prometne nesreće.

 

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike