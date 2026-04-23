Skrivio lančani sudar u Istri pa pobjegao s mjesta nesreće: Jedna osoba teško ozlijeđena

Istarska policija traga za vozačem koji je u srijedu navečer na lokalnoj cesti Motovunski Novaki-Lakošeljci na Pazinštini izazvao sudar u kom je jedna osoba teško ozlijeđena te je pješice pobjegao s mjesta nesreće, izvijestila je u četvrtak istarska policija.

Nesreća se dogodila oko 19 sati na području Pazina kada je nepoznati vozač upravljao automobilom, pulske registracijske oznake, kolnikom lokalne ceste iz smjera mjesta Motovunski Novaki u smjeru mjesta Lakošeljci.

U jednom oštrom zavoju zbog neprilagođene brzine prednjim je dijelom automobila udario u zadnji dio automobila, pulske registracijske oznake, kojim je ispred njega u istom smjeru upravljao 27-godišnjak pod utjecajem alkohola od 0,72 promila alkohola.

Automobil je od siline udarca odbačen u treći automobil, pulske registracijske oznake, kojim je iz suprotnog smjera upravljao 62-godišnjak.

U nesreći je 62-godišnjak teško ozlijeđen te je zadržan na liječenju u pulskoj bolnici. Nakon što je prouzročio prometnu nesreću, vozač prvog automobila se pješice udaljio s mjesta nesreće te policijski službenici tragaju za njim i nastavljaju utvrđivati okolnosti prometne nesreće.

POGLEDAJTE VIDEO: Teška prometna nesreća u Zagrebu: 'Čulo se kao eksplozija, čudo da je itko ovo preživio'