Dijete teško ozlijeđeno na istoku Hrvatske: Palo s bicikla, a onda je naletio auto

Dijete je zadobilo teške tjelesne ozljede u srijedu navečer u prometnoj nesreći u Pleternici.

Požeško-slavonska policija izvijestila je da je dijete oko 20.05 sati u Ulici Matije Gupca palo s bicikla na nogostup.

U tijeku kriminalističko istraživanje

Potom je na prometnoj traci automobil kojeg je vozila 35-godišnjakinja udario bicikl, a dijete je prilikom pada teško ozlijeđeno.

Policija provodi daljnje kriminalističko istraživanje i utvrđuje sve okolnosti nesreće.

