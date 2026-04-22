Maloljetnik spasio obitelj! Trojica im upala u kuću usred noći, jedan je izvadio pištolj

Maloljetnik je u noći na srijedu spasio obitelj od trojice muškaraca koji su im upali u obiteljsku kuću na zagrebačkom Maksimiru.

Policija je izvijestila da je drama krenula nakon što su trojica zasad nepoznatih muškaraca oko 4.10 sati ušla u kuću u kojoj su se nalazili 65-godišnji vlasnik, 62-godišnjakinja te maloljetnik.

Odmah su fizički nasrnuli na 65-godišnjaka. Ozlijedili su ga oštrim predmetom, iako je jednog uspio odgurnuti od sebe. Jedan od osumnjičenih tada je maloljetniku zaprijetio vatrenim oružjem.

Udario ga u glavu

Maloljetnik je potom, u samoobrani, posegnuo za predmetom koji mu je bio nadohvat ruke i po glavi udario naoružanog čovjeka. Svi osumnjičenici tada su se dali u bijeg.

Zagrebačka policija dodaje da je 65-godišnjak zadobio lakše tjelesne ozljede, a liječnici su mu pomoć pružili u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.U tijeku je kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti.

