DRAMA U ZAGREBU /

Maloljetnik spasio obitelj! Trojica im upala u kuću usred noći, jedan je izvadio pištolj

Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ilustracija

Zagrebačka policija dodaje da je 65-godišnjak zadobio lakše tjelesne ozljede, a liječnici su mu pomoć pružili u Kliničkom bolničkom centru Zagreb

22.4.2026.
17:57
Erik Sečić
Maloljetnik je u noći na srijedu spasio obitelj od trojice muškaraca koji su im upali u obiteljsku kuću na zagrebačkom Maksimiru

Policija je izvijestila da je drama krenula nakon što su trojica zasad nepoznatih muškaraca oko 4.10 sati ušla u kuću u kojoj su se nalazili 65-godišnji vlasnik, 62-godišnjakinja te maloljetnik.

Odmah su fizički nasrnuli na 65-godišnjaka. Ozlijedili su ga oštrim predmetom, iako je jednog uspio odgurnuti od sebe. Jedan od osumnjičenih tada je maloljetniku zaprijetio vatrenim oružjem. 

Udario ga u glavu 

Maloljetnik je potom, u samoobrani, posegnuo za predmetom koji mu je bio nadohvat ruke i po glavi udario naoružanog čovjeka. Svi osumnjičenici tada su se dali u bijeg.

Zagrebačka policija dodaje da je 65-godišnjak zadobio lakše tjelesne ozljede, a liječnici su mu pomoć pružili u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.U tijeku je kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti. 

