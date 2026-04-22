Spolno zlostavljao djecu? Policija objavila što su mu pronašli u kući

Vukovarsko-srijemska policija dovršila je u srijedu kriminalističko istraživanje nad muškarcem (34) zbog sumnje da je počinio kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece.

Policajci su mu pretražili dom, druge prostorije i vozila koje koristi te su pronašli i oduzeli materijal inkriminirajućeg sadržaja.

Predan pritvorskom nadzorniku

Kriminalističkim istraživanjem utvrdili su da je putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija pribavio, posjedovao te razmjenjivao inkriminirajuće sadržaje.

Osumnjičenik je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske.

