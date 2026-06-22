Studentica iz Zaprešića svojim outfitima osvaja mreže: 'Izvan TikToka vodim običan život'

TikTok joj je donio više od 25 tisuća pratitelja, no Petra Keserović za sebe kaže da je prije svega studentica marketinga na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Mlada djevojka iz Zaprešića uz studij radi i studentski administrativni posao, a posljednjih mjeseci sve više vremena posvećuje stvaranju sadržaja za društvene mreže, gdje je pratitelji najviše prepoznaju po slaganju upečatljivih modnih kombinacija.

U razgovoru za Net.hr otkrila nam je kako je ljubav prema modi razvila još u djetinjstvu promatrajući mamu i sestru koje su uvijek veliku pažnju posvećivale odijevanju i detaljima. Upravo su joj one, kaže, usadile osjećaj za stil koji je s godinama postao važan dio njezina identiteta. Iako danas inspirira tisuće pratitelja svojim modnim odabirima, iza profila krije se sasvim obična studentica čija se svakodnevica uglavnom vrti između fakulteta, posla, obitelji i prijatelja.

Otkrila nam je i da je ideja za pokretanje TikTok profila nastala sasvim spontano. Budući da je oduvijek voljela modu te često dobivala komplimente za svoje odjevne kombinacije i osjećaj za detalje, odlučila je svoj stil podijeliti s drugima. S Petrom smo razgovarali o modi, trendovima, modnim pravilima koja ne voli slijediti te detaljima za koje vjeruje da svaki outfit mogu podići na višu razinu.

Foto: Privatna arhiva

Kako biste opisali svoj osobni stil i što ga najviše definira?

Svoj bih stil opisala kao jednostavan, ali s puno pažljivo odabranih detalja. Volim kada je baza outfita nenametljiva, a onda detalji daju osobnost cijeloj kombinaciji i mogu reći da me oni najviše definiraju.

Vaši outfiti su uvijek upečatljivi i vrlo promišljeni - možete li nam otkriti kako slažete odjevne kombinacije? Postoji li neki princip ili „pravilo“ koje uvijek slijedite?

Outfite najčešće slažem prema raspoloženju, vremenu i mjestu na koje idem. Nisam veliki ljubitelj strogih modnih pravila jer mislim da moda treba biti zabavna i osobna. Ipak, uvijek volim imati jednostavnu, basic bazu kako bi detalji po kojima sam prepoznatljiva mogli doći do izražaja.

Foto: Privatna arhiva

Koji je Vaš trenutno omiljeni uzorak ili kombinacija boja u odjeći i kako ih kombinirate s ostalim komadima?

Nemam jedan omiljeni uzorak, ali moram priznati da me ove godine sve više privlači cvjetni uzorak pa vjerujem da će ponovno pronaći mjesto u mom ormaru. Kada su boje u pitanju, u posljednje vrijeme obožavam crvene detalje, što je zanimljivo jer prije nisam bila ljubiteljica crvene boje. Najčešće je unosim kroz obuću, torbicu, remen ili maramu.

Foto: Privatna arhiva

Postoji li nešto što nikad, ali baš nikad ne biste odjenuli, bez obzira koliko je trendi ili popularno?

Nikad ne volim reći „nikad” jer se trendovi stalno vraćaju u novim verzijama i često nas iznenade. Ipak, mislim da se jako poderane traperice više neće vraćati u moj ormar.

Koji je Vaš „modni must-have“ ili komad koji uvijek nosite kada želite da outfit ostavi snažan dojam?

To je definitivno neki upečatljiv modni dodatak, a posebno bih izdvojila dobar remen. Ljudi često ne obraćaju previše pažnje na takve detalje, upravo zato oni mogu ostaviti snažan dojam kada su malo drugačiji i zanimljiviji.

Foto: Privatna arhiva

Komad u Vašem ormaru koji ima najbolju priču - bilo da je odjeća, torbica ili nakit - koji je i zašto?

Definitivno bih izdvojila svoju crnu bomber jaknu. Kupila sam je za vrlo malo novca, a zatim sam je sama ukrasila cirkonima. Na njoj sam radila nekoliko dana i danas imam potpuno unikatan komad. Osim toga, podsjeća me na vrijeme kada sam puno manje vremena provodila na mobitelu.

Koji modni trik, nakit, torbica ili remenje svaki outfit odmah diže na višu razinu?

Jedan trik koji jako volim jest dodavanje ukrasne kopče za kosu ili broša. To su detalji koji mogu potpuno promijeniti dojam outfita i dati posebnu notu čak i najjednostavnijem odjevnom komadu.

Foto: Privatna arhiva

Postoji li neki komad odjeće ili modni dodatak u koji uvijek vrijedi uložiti više novca?

Mislim da su to kvalitetna jakna ili kaput. Takvi komadi mogu trajati godinama, a tijekom hladnijih mjeseci upravo oni čine najveći dio outfita, pa smatram da se u njih uvijek isplati uložiti.

Koje godišnje doba najviše volite za osmišljavanje outfita i igranje s modom?

Najviše volim ranu jesen. Još uvijek nosimo onu ljetnu preplanulost, a istovremeno možemo uživati u slojevitom odijevanju koje ostavlja puno prostora za kreativnost i kombiniranje različitih komada.

Foto: Privatna arhiva

Postoji li neki modni trend koji biste voljeli da se ponovno vrati u modu?

Nije riječ o trendu u klasičnom smislu, ali voljela bih da se visoke pete ponovno češće nose u svakodnevnim outfitima. Mislim da svaki outfit mogu podići na višu razinu i dati mu dozu elegancije i ženstvenosti.