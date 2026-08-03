Hrvati bez zadrške odgovorili na goruće pitanje: 'Besplatno gledamo cirkus svaki dan'

Prednosti i mane života u Hrvatskoj tema je o kojoj se vječito raspravlja, pa smo u subotu na našem Facebooku zatražili čitatelje da izdvoje stvar koju smatraju ključnom prednošću života u lijepoj našoj.

Objava je u nešto manje od 24 sata prikupila oko 400 komentara. Reakcije su bile podijeljene, a neke od njih sada smo izdvojili.

"Sigurnost, lijepa mjesta i gradovi za život. Još uvijek normalna i prirodna hrana, normalno djetinjstvo, pravo na kakvo-takvo zdravstveno, čistoća i dostupnost vode...", ocijenila je jedna čitateljica.

"To što sam rođen i odrastao u Zagrebu koji će uvijek biti dio mene. Prošao sam čitav svijet, ali doma je doma", smatra čitatelj.

"Mir, sigurnost, hrana, priroda", "Hrane, voda, ljekovite biljke, zemlja", "Sunce i more", nizali su se komentari.

'Gledamo cirkus svaki dan'

Ipak, većina čitatelja nije uspjela istaknuti previše pozitivnog pa se nakupilo puno sarkastičnih i ciničnih izjava. "Prednost je što su nam otvorena vrata za Austriju, Njemačku, a sad će i Švicarska", stoji u komentaru koji je prikupio najviše likeova.

"Prednost je što gledamo cirkus svaki dan besplatno", "Ne moraš krasti, to rade drugi umjesto tebe", "Preseliti se iz nje", "Kriminal, mito i korupcija", ističe se u komentarima.

"Lijepa zemlja s puno lopova - HDZ-ovci", "Život izvan nje", "Interesantno je - niti jedan dan ne znaš koga će danas DORH uhititi. Uvijek je napeta situacija", "Ništa, razmišljam o odlasku", pisali su nam čitatelji.