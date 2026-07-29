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ODLUKA JE PALA /

Hrvati otkrili što bi prvo trebao napraviti novi šef Olimpijskog odbora: 'Da ne krade'

A u našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas: Koji bi trebao biti prvi potez novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora?

29.7.2026.
16:44
RTL Danas
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Josip Varvodić je novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Varvodić je izabran na dvogodišnji mandat, a naslijedit će Zlatka Matešu. O tome su odlučili predstavnici 101 članice Hrvatskog olimpijskog odbora i sedam članova s pravom glasa, a za izbor je bila potrebna natpolovična većina glasova. 

Varvodić je, kako se neslužbeno doznaje, dobio 81 glas, a Dragan Primorac 68. Bit će to četvrti predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u njegovoj 35-godišnjoj povijesti. 

Izbor novog čelnika olimpijskog odbora ranije je komentirao i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

"Tko god pobijedi bit će partner Vlade. Želimo da se sva sredstva koja se investiraju u sport, troše transparentno, na boljitak sportaša, trenera, svih uzrasta i u konačnici za takav rad sa sportašicama i sportašima koji donosi velike rezultate Hrvatskoj. Mi smo zemlja koja izrazito voli sport. Rekao sam to prije deset godina. Postojale su dvije brojke koje su me zatekle - jedna su mala sredstva koja je država izdvajala za sport 2016. i druga još manja za Hrvate izvan Hrvatske. Danas smo sve to povećali i vidimo da su ulaganja, sportski rezultati, status sportaša i trenera te mogućnosti rada u klubovima bolji nego prije. No takav stav prema sport ne znači da odobravamo ili toleriramo nezakonito trošenje sredstava, što osuđujemo i želimo da se sve eventualne nepravilnosti rasvijetle i utvrdi čija je to odgovornost", poručio je. 

Što vi kažete?

A u našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas: Koji bi trebao biti prvi potez novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora?

Katica Kraljik kaže: "Da nastavi voditi sjednice kao i do sada. Samo da mu oporba ne stvara probleme". 

Katka i jasna bila je Milena Bogović Bernobić: "Da ne krade". 

Mara Čulo smatra da bi novi čelnik trebao sve raditi transparentno, imati uviđaj za dolazak i odlazak novca te nadzor nad svim transakcijama. 

Ado Kracl pak misli da treba smijeniti sve predsjednike saveza i izabrati nove ljude. 

Ljubica Cuković kaže: "Poštenje". 

Hrvatski Olimpijski OdborIzboriAndrej PlenkovićJosip VarvodićPitamo Vas
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