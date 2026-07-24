Plenkovića pitali je li ga sablaznila afera u HOO-u: 'Ovo se mora raščistiti do kraja'

Premijer Andrej Plenković rekao je u petak kako svaka osoba koja zlorabi poziciju i sredstva namijenjena za sportaše za takve protuzakonite aktivnosti treba i odgovarati, dodavši kako se situacija oko Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) mora raščistiti do kraja.

"Pratimo taj cijeli proces. Naša pozicija vrlo jasna - mi smo Vlada koja podržava i voli sport, tu nemamo dileme, ali jednako tako smo rigorozni u pogledu bilo koga tko zlorabi te pozicije i sredst jeva, koja su namijenjena našim sportašima, klubovima, reprezentacijama, trenerima, seniorima, mladima, svima, i koristi ih za bilo kakvu protuzakonitu aktivnost", izjavio je Plenković tijekom radnog posjeta Zadarskoj županiji upitan "sablažnjava" li ga afera pronevjere novca u HOO-u.

Svi oni koji su se ogriješili o zakon, za to moraju odgovarati, poručio je.

'Ovo se mora raščistiti do kraja'

"Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja, tu sad nema nikakvih dilema. Tijela kaznenog progona su neovisna. Čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz Državnog odvjetništva i riječi ministra Glavine - te stvari treba raščistiti, ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo onih koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta", naveo je premijer.

Na pitanje nije li čudno da Ministarstvo turizma i sporta u svom nadzoru nije utvrdio nepravilnosti, a Uskok je, Plenković je poručio kako se to "ne vidi na prvu". "U tome i je poanta, da se u metodološkom smislu moraju provesti malo drugi načini gledanja na podatke, zato su oni i došli do ovih saznanja. Nisu ti ljudi baš to radili tako da to svatko vidi, da to utvrdi bez nekih dodatnih napora", kazao je.

Poručio je kako svatko mora raditi sukladno zakonu, a tu je, dodao je Plenković, očito bilo nekih nezakonitosti. "Treba vidjeti kako će ti procesi završiti", zaključio je premijer.

Uskok je nakon policijske prijave pokrenuo istragu protiv sada bivšeg direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO) Damira Šegote kojega terete za primanje mita i pranje novca koji je navodno dobivao od odbjeglog bivšeg tajnika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka. Uskok sumnja da je od Pavleka primio 160.000 eura mita koje je 'oprao' kupujući zlato.

Šegota je u četvrtak uhićen zajedno sa suprugom, koja je puštena nakon ispitivanja u Uskoku i protiv nje nije pokrenuta istraga. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina izjavio je ranije u četvrtak nakon uhićenja i pretresa u HOO-u da Vlada neće tolerirati korupciju u sportu te je poručio da će izmjene Zakona o sportu dodatno pojačati nadzor nad trošenjem javnog novca.