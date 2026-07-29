U najmanjoj hrvatskoj županiji živi se dulje nego u Zagrebu: Otkrili recept za stotu

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TAJNA DUGOVJEČNOSTI /

Najdulje se u Hrvatskoj živi u Dubrovačko-neretvanskoj i Istarskoj županiji, no odmah iza njih nalaze se Međimurci, s očekivanim životnim vijekom od 80,4 godine.

Iako je riječ o najmanjoj hrvatskoj županiji, njezini stanovnici žive dulje od stanovnika Zagreba te brojnih dalmatinskih županija.

Među njima je i Vjera iz Čakovca, koja je navršila 100 godina. Kaže da su za dug život važni geni, ali i kretanje, priroda i jednostavna domaća prehrana. Aktivnost u poznijim godinama ističu i drugi Međimurci, koji svakodnevno hodaju ili voze bicikl.

"Treba znati živjeti. Ništa drugo vam neću reći. I pamet", poručila je Aurelija (84), sažimajući možda i najbolji recept za dugovječnost.

Više pogledajte u prilogu.