Dinamo se vratio iz ponora, a onda su ih centimetri dijelili za potpuni preokret

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Nevjerojatnu utakmicu gledamo na Maksimiru. Iako je Thun u prvom poluvremenu šokirao Dinamo i na odmor otišao s prednošću 2:0, hrvatski prvak pokazao je karakter i u nastavku se potpuno vratio u susret.

Pogocima Dion Drene Belje i Luke Kačavende Dinamo je izjednačio rezultat i vratio utakmicu na početak. Modri su nakon toga nastavili pritiskati, a u završnici su imali i veliku priliku za potpuni preokret.

U 88. minuti Perez-Vinlöf fantastično je prošao po lijevoj strani, ušao prema sredini i pronašao Belju idealnom loptom u kaznenom prostoru. Napadač Dinama odlučio se na dodatno kompliciranje umjesto udarca, a obrana Thuna uspjela je izbiti loptu u posljednji trenutak.

Akcija se nastavila, lopta je ponovno došla do Perez-Vinlöfa, koji je pronašao Mihu Zajca. Veznjak Dinama pucao je prema vratima, a nakon odbijanca od Belje, Steffen reflekson brani i lopta je završila u korneru.

Nedostajalo je vrlo malo da Dinamo u potpunosti preokrene utakmicu i pretvori veliki zaostatak u vodstvo. Maksimir je u tim trenucima bio na nogama.

Utakmicu Dinamo – Thun pratite uživo putem programa RTL-a i platforme Voyo.