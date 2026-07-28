Oršić poslao poruku odmah na startu: Pogledajte potez koji je podigao Maksimir

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Dinamo je od samog početka susreta s Thunom pokazao ofenzivnu namjeru. Goda je lijepo pronašao Mislava Oršića, koji je u situaciji jedan na jedan atraktivno prošao svog čuvara i ubacio loptu u kazneni prostor prema drugoj vratnici.

Iako je lopta bila nešto prebrza za njegove suigrače, bila je to vrlo obećavajuća akcija hrvatskog prvaka i pokazatelj opasnosti koju Dinamo može stvarati po bokovima.

Utakmicu Dinamo – Thun pratite uživo putem programa RTL-a i platforme Voyo.