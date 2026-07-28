Oršić poslao poruku odmah na startu: Pogledajte potez koji je podigao Maksimir

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Večeras se odlučuje Dinamova europska sudbina: Evo gdje gledati utakmicu s Thunom
Dinamo je od samog početka susreta s Thunom pokazao ofenzivnu namjeru. Goda je lijepo pronašao Mislava Oršića, koji je u situaciji jedan na jedan atraktivno prošao svog čuvara i ubacio loptu u kazneni prostor prema drugoj vratnici.
Iako je lopta bila nešto prebrza za njegove suigrače, bila je to vrlo obećavajuća akcija hrvatskog prvaka i pokazatelj opasnosti koju Dinamo može stvarati po bokovima.
Utakmicu Dinamo – Thun pratite uživo putem programa RTL-a i platforme Voyo.