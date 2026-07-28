Češka u pripravnosti, policija na nogama: Varaždin igra utakmicu visokog rizika za korak dalje

Nogometaše Varaždina u četvrtak od 18 sati očekuje uzvratna utakmica 2. pretkola Konferencijske lige protiv Jabloneca, u kojoj će braniti prednost od 3:2 ostvarenu u prvom susretu na domaćem terenu. Hrvatski predstavnik putuje u Češku s minimalnom prednošću, ali i svjestan da ga očekuje iznimno zahtjevan posao.

Domaćin u uzvrat ulazi u odličnom raspoloženju. Nakon poraza u Varaždinu, momčad trenera Luboša Kozela u prvenstvu je preokrenula zaostatak protiv Sigme Olomouc i slavila 2:1, čime je dodatno podigla samopouzdanje uoči europskog ogleda.

Varaždinov trener Nikola Šafarić naglasio je kako njegova momčad mora zadržati isti pristup koji ju je doveo do pobjede u prvom susretu.

'I prije prve utakmice govorili smo da nas očekuje vrlo zahtjevan dvoboj. Ništa drugačije neće biti ni u uzvratu. Znali smo da se pitanje prolaska neće riješiti u prvih 90 minuta, ali dobro je što na gostovanje odlazimo s pogotkom prednosti. Moramo biti hrabri, tražiti pogodak i pozitivan rezultat. Pogledali smo njihovu posljednju prvenstvenu utakmicu protiv Sigme i vidjeli da nema nikakvih znakova umora. Bili su dominantni i odigrali su vrlo kvalitetnu utakmicu', rekao je Šafarić.

Posebno je pohvalio kvalitetu češke momčadi, istaknuvši kako Jablonec ima jasno prepoznatljiv način igre i velik broj kvalitetnih rješenja.

'Vidjeli ste koliko su opasni iz prekida i upravo na tom segmentu moramo biti puno bolji jer su tada najopasniji. Moramo igrati s istim gardom kao u prvoj utakmici, tražiti posjed lopte, biti brzi u protoku igre i prihvatiti svaki duel. Ako to uspijemo, možemo se nadati pozitivnom rezultatu', dodao je trener Varaždina.

S druge strane, trener Jabloneca Luboš Kozel nije skrivao zadovoljstvo nakon prvenstvene pobjede nad Sigmom. Istaknuo je kako je njegova momčad pokazala karakter i kvalitetu te da s puno optimizma dočekuje uzvrat protiv Varaždina.

'Na poluvremenu sam samo pohvalio igrače. Najvažnije mi je bilo smiriti ih i zadržati vjeru u ono što radimo. Veseli me i činjenica da sada imamo više opcija u obrani i veznom redu, što nam daje dodatnu širinu za uzvrat', poručio je Kozel.

Dvoboj na stadionu Střelnice lokalne su vlasti proglasile utakmicom visokog rizika. Zbog mogućih navijačkih nereda policija regije Liberec pripremila je opsežne sigurnosne mjere. Uz pojačanu redarsku službu, za sigurnost će biti zaduženi interventna i prometna policija, kriminalistički timovi, policijski vodiči sa službenim psima te posebni antikonfliktni timovi.

Pobjednik ovog dvomeča u trećem pretkolu gotovo sigurno će igrati protiv latvijskog RFS-a, koji je u prvoj utakmici uvjerljivo slavio 4:1 na gostovanju kod islandskog Vestrija i napravio veliki korak prema prolasku.