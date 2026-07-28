Čak tri hrvatska suca delegirana za uzvratne utakmice: Jedan sudi prvaku iz susjedstva

Nakon što Dinamo odigra uzvratnu utakmicu drugog pretkola Lige prvaka protiv Thuna, fokus javnosti okreće se na preostala tri hrvatska predstavnika u europskim natjecanjima.

U četvrtak Rijeka, Hajduk i Varaždin idu na gostovanja u Sjevernu Irsku, Cipar i Češku, gdje će braniti prednost iz prvih dvoboja koje su sve tri momčadi pobijedile.

No, osim klubova, Hrvatsku će u četvrtak predstavljati i suci jer su tri sudačke postave delegirane za utakmice Konferencijske lige.

Patrik Kolarić će tako, uz pomoć Ivana Janića, Dine Kneza i Patrika Pavlešića, suditi susret azerbajdžanske Zire i estonskog Paidea. Osim njega, utakmicu će suditi i Duje Strukan. On je uz Ivana Starčevića, Duju Sarića i Antu Terzića delegiran za susret moldavskog prvaka Petrocuba i prvaka BiH Borca iz Banje Luke, dok je treći hrvatski sudac koji je delegiran za utakmice Konferencijske lige Mateo Erceg.

On će dijeliti pravdu na utakmici norveškog Branna i rumunjske Universitatee Cluj, a pomagati će mu Luka Pajić, Stipe Brajković i Ivan Vukančić.

Uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.