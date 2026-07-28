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KONFERENCIJSKA LIGA /

Čak tri hrvatska suca delegirana za uzvratne utakmice: Jedan sudi prvaku iz susjedstva

Čak tri hrvatska suca delegirana za uzvratne utakmice: Jedan sudi prvaku iz susjedstva
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Foto: ARKADIUSZ MODLINSKI/400MM/imago sportfotodienst/Profimedia

Velika je ovo čast za naše suce, pogotovo za mlade Kolarića i Ercega.

28.7.2026.
12:08
Sportski.net
ARKADIUSZ MODLINSKI/400MM/imago sportfotodienst/Profimedia
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Nakon što Dinamo odigra uzvratnu utakmicu drugog pretkola Lige prvaka protiv Thuna, fokus javnosti okreće se na preostala tri hrvatska predstavnika u europskim natjecanjima.

U četvrtak Rijeka, Hajduk i Varaždin idu na gostovanja u Sjevernu Irsku, Cipar i Češku, gdje će braniti prednost iz prvih dvoboja koje su sve tri momčadi pobijedile.

No, osim klubova, Hrvatsku će u četvrtak predstavljati i suci jer su tri sudačke postave delegirane za utakmice Konferencijske lige.

Patrik Kolarić će tako, uz pomoć Ivana Janića, Dine Kneza i Patrika Pavlešića, suditi susret azerbajdžanske Zire i estonskog Paidea. Osim njega, utakmicu će suditi i Duje Strukan. On je uz Ivana Starčevića, Duju Sarića i Antu Terzića delegiran za susret moldavskog prvaka Petrocuba i prvaka BiH Borca iz Banje Luke, dok je treći hrvatski sudac koji je delegiran za utakmice Konferencijske lige Mateo Erceg.

On će dijeliti pravdu na utakmici norveškog Branna i rumunjske Universitatee Cluj, a pomagati će mu Luka Pajić, Stipe Brajković i Ivan Vukančić.

Uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

Konferencijska Liga
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